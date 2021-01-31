Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких у лютому чекають важливі зміни

Гороскоп на лютий 2021 від відомого астролога Павла Глоби обіцяє деяким знакам Зодіаку життєво важливі зміни. У цих щасливчиків світ може перевернутися з ніг на голову в кінці зими, адже вони зможуть стати щасливішими - в коханні, кар'єрі, фінансах.

Звичайно ж, впускаючи в життя зміни потрібно бути готовими до виходу із зони комфорту і до того, що доведеться докладати зусиль. Як це зробити, астролог розповів кожному з чотирьох найщасливіших знаків лютого 2021. Про це пише slovofraza.com

Овен

Самотні Овни зможуть в лютому зустріти свою другу половинку - дивитися по сторонам потрібно вже з перших днів місяця. Ваші чарівність і харизма будуть зашкалювати, притягаючи потрібних людей. Світ Овнів зміниться в кращу сторону, а життя піднесе багато сюрпризів. І хоча можуть виникнути труднощі з обманом і фінансовими втратами, завдяки киплячій енергії ви зможете вирулити з цієї ситуації. Головне - забути про лінь.

Близнюки

Лютий 2021 може стати для Близнюків найбільш яскравим місяцем, який запам'ятається вам надовго. Цей період буде дуже продуктивним, але доведеться пам'ятати, що чудеса самі собою не трапляються. Вам слід бути максимально продуктивними і пам'ятати, що успіхів досягнуть лише ті представники знаку, хто знає, чого хоче від життя. Розставте цілі і сміливо зустрічайте останній місяць зими.

Рак

Для Раків починається період злетів, сприятливих змін, відмінного настрою. Вони істотно посилять їх енергію і допоможуть спрямувати її в потрібне русло. Сила зірок допоможе Ракам як слід відпочити, тому цей час ідеально підходить для відпустки, зміни обстановки. У лютому Раки сміливо можуть здійснювати дорогі покупки. Головне - не носіть з собою великі суми просто так, є ймовірність крадіжок і втрат.

Водолій

Водоліям необхідно пам'ятати про своїх, тому що в лютому зірки допоможуть їм стати щасливими. Ваше життя зміниться, тільки якщо ви самі цього захочете. Під лежачий камінь вода не тече, тому Водоліям потрібно буде діяти, брати на себе ініціативу. Приємні життєві зміни починаються з малого, тому важливо - почати, а решта вийде само собою. Головне в лютому - не просити ні у кого порад.

Раніше астрологи назвали також знаки Зодіаку, які у лютому 2021 зіткнуться з труднощами і невдачами.

Крім того, український астролог Аріна Артуровна попередила про ретроградний Меркурій, який настає вже в кінці січня.