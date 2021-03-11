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Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зустрінуть кохання до кінця березня

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яким пощастить зустріти справжнє кохання. Кому весна готує знайомство з другою половинкою, море чуттєвих насолод, хвилюючу романтику і закоханість - читайте в нашому матеріалі.

Про це пише dailyhoro.

Скорпіон

У березні на перший план вийде ваше романтичне життя. Павло Глоба радить тимчасово припинити заміщати свою чуттєву сторону роботою і активно зайнятися пошуком другої половинки. Адже саме тут зірки обіцяють вам великий успіх. Астролог вважає, що березень для Скорпіона стане часом великих перемог.

Стрілець

Стрільцям удача буде усміхатися у всіх напрямках, а особливо тим, хто шукає кохання. Астролог радить звертати увагу на щирих людей, не схильних до зрадництва. Зірки хочуть, щоб Стрільці навчилися прощати образи, давши зажити старим ранам. Всі проблеми березня минуть дуже швидко і не залишать негативного сліду - вас чекає період очищення від образ і ментального бруду.

Риби

У Риб в березні буде багато можливостей, причому як у сфері кохання, так і у сфері фінансів. У коханні важливо проявляти максимальну турботу про другу половинку. Тим, хто поки не знайшов любов, потрібно сфокусуватися на цьому набагато активніше, але не в реальному житті, а на просторах інтернету.

Також Павло Глоба назвав улюбленців долі, яким сильно пощастить в перший місяць весни.

Докладним гороскопом на березень 2021 для всіх знаків Зодіаку також поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

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