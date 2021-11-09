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Очікуються романтичні пригоди: цим знакам Зодіаку пощастить у коханні в найближчий тиждень

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 06:08
Очікуються романтичні пригоди: цим знакам Зодіаку пощастить у коханні в найближчий тиждень Фото: Любовний гороскоп на середину листопада (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що останній осінній місяць буде досить напруженим і метушливим. Однак в особистій сфері у багатьох представників зодіакального сузір'я очікуються приємні злети та сюрпризи.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку пощастить у другому тижні листопада у коханні. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

Для Овнів найближчий тиждень стане сприятливим для романтичних пригод. Зірки будуть допомагати їм перетворити будь-яку справу в спосіб зміцнення відносин з коханою людиною. Щоб вирішити конфлікти та розбіжності, варто зайнятися спільним розв'язанням проблем. Не допускайте ревнощів - вони можуть стати головним ворогом ваших відносин.

Лев

Найважливішим завданням для Левів стане найближчими днями пошук балансу між роботою та особистим життям. Будьте особливо уважними до вашої другої половинки, цікавтеся настроєм і не допускайте сварок. Уважність і турбота стануть основою для підтримки гармонії.

Скорпіон

Щоб домогтися успіху в особистому житті на цьому тижні, Скорпіонам доведеться забути про слова:" один"," самотність","невдача". Інтуїція буде найближчими днями на висоті й це вплине на здатність передбачати майбутнє і спілкування з потенційними партнерами. А сімейним варто більше часу приділити близьким людям.

Козоріг

Труднощі в особистому житті та пошук другої половинки останнім часом Козерогів явно засмучували, але ситуація в листопаді точно зміниться. Спробуйте залучити зміни буденними речами - перестановкою меблів або зміною іміджу. Це допоможе налагодити гармонію і навіть позбутися від проблем зі здоров'ям. Самотніх Козерогів в кінці тижня понесе до нових берегів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 8 по 14 листопада.

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