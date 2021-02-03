Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали свій будинок за 15 млн доларів: 9 спалень і 16 ванних кімнат

Принц Гаррі і Меган Маркл показали свій будинок у США (фото: Getty Images)

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі вперше за час переїзду в США показали зсередини свій будинок, який коштує 15 мільйонів доларів. Як відомо, пара переїхала в Америку в червні 2020 року. Герцог і герцогиня Сассекські разом зі своїм сином Арчі живуть в будинку в Монтесіто, Каліфорнія.

Як повідомляє видання Hello, кухня зроблена в кремовому кольорі. Меблі на ній обладнані дерев'яними шафами, які прикрашають ручки з латуні. Як неодноразово говорило подружжя, житло їм обійшлося у 11,2 млн фунтів стерлінгів (це понад 15 млн доларів). В будинку є дев'ять спалень і 16 ванних кімнат.

Біля головної будівлі будинку є ще окремий гостьовий будинок. У ньому дві спальні та дві ванні кімнати. Після переїзду пара віддає найбільше часу проводити у вітальні. Вона оформлена у світлих тонах.

Це вітальня в будинку Гаррі і Меган (фото: hellomagazine.com)

У другій вітальні в будинку є великий цегляний камін, білі стіни, вікна з чорними рамами. В кутку знаходиться висока кімнатна рослина, яка вигідно підкреслює інтер'єр.

Друга вітальня в будинку герцогів Сассекских (фото: hellomagazine.com)

Нагадаємо, що Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі позбавилися від котеджу Фрогмор у Віндзорі, який вважався британською резиденцією пари. Ключі від особняка передали членам королівської сім'ї: принцесі Євгенії Йоркській та її чоловікові Джеку Бруксбенку.

Як ми раніше писали, Меган Маркл прокоментувала той факт, що у свідоцтві про народження сина Арчі, її ім'я було викреслене. Замість Рейчел Меган туди вписали титул "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська"