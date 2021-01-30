Полякова звинуватила Могилевську в фотошопі: могла б і мене обробити, подружко!

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова звинуватила Наталю Могилевську в зловживанні фотошопом. Справа в тому, що Могилевська вирішила привітати приму-балерину Катерину Кухар з днем народження, опублікувавши фото з вечірки.

На одному з кадрів в Instagram Наталя і Оля, обійнявшись, виблискують білозубими посмішками, правда, Могилевська виглядає помітно краще Полякової. І зірка не змогла просто так змовчати.

"Королева ночі" підділа Наталю Могилевську колючим зауваженням, звинувативши в захопленні графічними редакторами.

"Ну могла б і мене обробити, як себе... падружка!" - написала Полякова в коментарі.

Втім, Могилевська за словом в кишеню не полізла, пообіцявши Поляковій таке ж фото.

"Ааа... З мене пост тебе гламурної і найпрекраснішої!" - написала Наталя.

Полякова звинуватила Могилевську в фотошопі (скрін: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Цікаво також те, що Катерина Кухар відзначила свій день народження 18 січня - зірці балету і судді "Танців з зірками" виповнилося 39 років. Але фото і відео з'явились лише десять днів потому - 28 січня.

Вечірка на честь дня народження Катерини Кухар (відео: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Крім того, Могилевська, з притаманним їй почуттям гумору, не втрималася і виклала фото, на якому лише вона вийшла добре. А інші гості - з заплющеними очима і перекошеними обличчями.

Цікаво, що на фото нижче, Могилевська себе ще й "схудла". Якщо порівнювати зі скрінами з відео, різниця помітна неозброєним оком.

Наталя Могилевська на вечірці на честь дня народження Катерини Кухар (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталя Могилевська захопилася фотошопом (скрін: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше ми писали, що Оля Полякова з'явилася на публіці в досить шокуючому образі, запитавши, що вона відрізала, а що - пришила.

Також повідомлялося, що Наталя Могилевська замислилася про пластику. Вона вважає, що це добре і природно, але всьому свій час.