ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Оля Полякова розповіла, що думає про українську мову і новий закон

Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова продовжує насолоджуватись відпочинком на Мальдівах з сім'єю. При цьому знаменита українська співачка знаходить час на те, щоб поговорити про новий мовний закон, який зобов'язує обслуговувати споживачів українською мовою.

Популярні новини

Вона також звернулася до українців, які незадоволені переходом сфери обслуговування на державну мову.

"Люди добрі, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії - французькою. Може, хочуть розмовляти американці на якійсь іншій мові, а не англійською. Люди, у нас має бути наша українська мова. Може, зараз це когось і дратує, але в майбутньому ваші діти будуть говорити українською, і це прекрасно. Тому що для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба знати свою мову і треба на ній говорити. Чому ми в нашій країні розмовляємо на чужій мові?" - сказала співачка.

Оля Полякова висловилася про українську мову і новий закон (відео: YouTube)

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео квартири Олі Полякової в центрі Києва. Артистка не приховувала, що живе у великій квартирі в самому серці столиці. Житло артистки знаходиться навпроти НБУ на вулиці Інститутській.

Раніше Оля Полякова відсвяткувала свій 37-й день народження в оточенні сім'ї біля океану. Вранці були процедури для тіла, а ввечері - свято для душі. При цьому святкування проходило на закритому пляжі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Оля Поляковашоубиз