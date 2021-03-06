Обходьте пастки стороною: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 8 по 14 березня

Гороскоп на березень говорить про те, що другий тиждень місяця стане приємним і несподіваним для багатьох представників зодіакального сузір'я. Очікуються сюрпризи та приємні зустрічі, душевні розмови та багато енергії для того, щоб рухатися вперед.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 8 по 14 березня. Про це повідомляє видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Овнам рекомендується не зупинятися і наполегливо йти до поставлених цілей. Тиждень стане сприятливим для поліпшення фінансової незалежності та змін. Можна змінювати імідж – це додасть впевненості та приверне увагу. Зірки та планети дадуть можливість навести порядок в життя, але потрібно усвідомити власну відповідальність і відмовитися від авантюр.

Жінка-Телець

Астрологи радять Тельцям налаштуватися на отримання нових знань – це допоможе відкрити нові горизонти та познайомитися з цікавими людьми. Жінкам цього знака потрібно пам'ятати найголовніше – залучити бажане на цьому тижні вийде, але потрібно уникати поспіху та вникати у всі деталі.

Жінка-Близнюки

Енергетика зірок і планет обіцяє представницям цього знаку удачу у всіх справах. З'явиться час на преображення, як внутрішнє, так і зовнішнє. Подбайте про свій гарний настрій – це допоможе подолати тимчасові труднощі, приверне успіх і благополучні зміни в житті.

Жінка-Рак

У Раків почнеться підйом творчої енергії, і астрологи рекомендують почати розвивати свої приховані таланти. Будьте обережні в діловому середовищі – є ризик обману. Не поспішайте при укладанні угод і фінансових операцій. В родині все буде гармонійно, особливо, якщо приділяти час пошуку компромісних рішень і обходити стороною всі конфлікти.

Жінка-Лев

Левиць чекають зміни на початку весни, і астрологи радять налаштуватися на успіх та позитив. Сила думки допоможе залучити бажане. Важливим буде правильний настрій – не боятися змінювати життя на краще і бажання докласти до цього зусилля. Наполегливість, чесність і впевненість у своїх силах допоможуть Левам знайти тверду опору під ногами.

Жінка-Діва

З понеділка починайте налаштовувати свої думки на залучення позитиву та удачі. Якщо Діви почнуть вірити у свої власні сили та не зациклюватися на дрібних негаразди – великий успіх їм забезпечений. Щоб знайти справжнє щастя – потрібно навчитися долати перешкоди, а не обходити їх стороною.

Жінка-Терези

Найближчими днями Терезам знадобиться витримка, вміння бачити ситуацію на кілька кроків вперед. Події будуть розвиватися динамічно і не завжди за наміченим планом. Знадобиться вправність і вміння помічати важливі деталі. Увагу та інтуїція допоможуть обійти пастки та дістатися до наміченої мети без втрат.

Жінка-Скорпіон

Тиждень буде наповнений хвилюючими пригодами. Особливо це торкнеться особистого життя – настає час для налагодження зв'язку з близькими, а для вільних – вдалий час для пошуку половинки. У діловій сфері другий тиждень березня теж принесе позитив. Не сумнівайтеся в собі та не бійтеся змін – і тоді ви зможете розраховувати на приємні зміни.

Жінка-Стрілець

Запасіться терпінням і почніть свій власний шлях до змін. Зірки та планети будуть доброзичливими до тих, хто не боїться визнавати свої помилки та вміє витягати з них цінні уроки на майбутнє. У вас з'явиться шанс змінити своє життя на краще, але знадобиться звільнити місце для чогось нового. Допоможе позбавлення від стереотипів і застарілих планів, які давно втратили актуальність і заважають розвитку.

Жінка-Козоріг

Другий тиждень березня обіцяє бути дуже активним і Козерогам потрібно бути енергійніше, щоб встигнути виконати все задумане вчасно. Удача усміхнеться тим, хто мислить позитивно і не боїться долати тимчасові перешкоди. У вас вийде вийти на шлях і довгоочікуваних позитивних змін.

Жінка-Водолій

Тиждень стане дуже насиченим і зволікати з втіленням своїх планів категорично не можна. Активізуйте найкращі риси свого характеру, щоб не упустити перспективні можливості. Друга половина тижня буде вдалою для особистого життя – Водолії зможуть налагодити стосунки в родині, знайти гармонію і зустріти потрібну людину, якщо серце ще вільно.

Жінка-Риби

Приготуйтеся до сюрпризів на цьому тижні. Енергетика планет і зірки буде потурати тим, хто починає новий етап в житті та прощається з усім, що тягне в минуле. На початку тижня Риби зможуть закрити старі борги, розлучитися з тим, що себе віджило й оновити свою енергетику. Друга половина тижня буде вдалою для навчання і засвоєння нових знань, які допоможуть залучити позитивні зміни.