Потрібно бути обережними: що не можна робити сьогодні, всі прикмети і традиції дня

12 квітня вшановує пам'ять преподобного Івана Листвичника. Після 19 років чернецтва він пішов у безлюдне місце, де провів 40 років у молитвах і посту. В Україні сьогодні також святкують День працівників ракетно-космічної галузі.

Також сьогодні іменини святкують Іван, Софронія, Зосим і Захар.

Традиції дня

В цей день селяни молилися Листвичнику, щоб на землю зійшли дощі, а саджанці добре росли. Було прийнято пекти довгі коржі з викладеними зверху з тіста перекладинами. Називали таку випічку "сходами" або "драбинками".

Крім того, у народі в цей день прийнято було прибиратися. Весь будинок вичищали, килими просушували на сонці.

Також сьогодні було заведено рясно годувати домашніх тварин. Вважалося, що їжа цього дня допоможе їм привести найкраще потомство.

Що сьогодні не можна робити

Не багато і важко працювати.

Категорично заборонені сварки в сім'ї.

Крім того, за народним повір'ям, 12 квітня з самого ранку і до пізньої ночі домовик "біситься", не впізнає своїх домашніх. Його витівок варто побоюватися.

Прикмети на 12 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: