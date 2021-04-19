Негода до кінця квітня і сезони дощів у травні: синоптики дали прогноз на місяць

Яка погода буде з 19 квітня по 19 травня в різних облцентрах України

У Києві до кінця місяця литимуть дощі (22 і 27 квітня також очікується гроза), а єдиним "сухим", але похмурим днем стане 29 квітня. А ось травень почнеться без опадів. Втім, вже з 7-го почнеться затяжний період дощів. Температура повітря в столиці з 19 по 30 квітня вдень становитиме від +9 до +17 градусів. У травні стовпчики термометрів вдень нижче ніж +15 градусів вже не опустяться, і очікується поступове потепління до +20 градусів вже з 15-го числа.

В Одесі опади у вигляді дощів до кінця місяця прогнозуються 20, 21, 23, 26, 29 і 30 квітня. Температура повітря в цей період становитиме від +11 до +14 градусів вдень. Травень теж почнеться дощовою погодою, але на Великдень - 2 травня - буде сухо і хмарно, а температура повітря продемонструє повільне, але впевнене потепління до +19 градусів до 17 травня. Довгий період опадів в останній місяць весни очікується з 6 по 14 числа.

У Дніпрі прогнозується сильна злива 20 квітня, дощ 21-го, гроза 22-го, потім через день "перепочинку" знову гроза 24-го, ще через один "сухий" день знову дощі 26 і 27-го, а завершать місяць 30 квітня теж опади. Стовпчики термометрів до кінця квітня будуть коливатися в межах +10... +17 градусів. Травень буде теплішим і не таким "мокрим", однак без періодів дощів все ж не обійдеться. Так, температура повітря перевалить за +20 градусів вже в середині місяця. Опади очікуються з 7 по 12 травня.

У Львові по 1 травня включно - дощі, причому 20 і 22 квітня будуть також грози. Температура повітря до кінця місяця становитиме від +8 до +16 градусів вдень. На Великдень очікується +16 градусів, мінлива хмарність. В останній місяць весни стовпчики термометрів в середньому покажуть близько +17 градусів, дощі зарядять з 5 по 14-е.

У Харкові період до кінця квітня буде багатим на рясні опади: дощі очікуються майже щодня, а 20-го буде сильний дощ, грози 22 і 24-го, мокрий сніг 27-го. З травня ситуація покращиться, і дощі прогнозуються лише 3,5, 8-11, 13-14, 19-го. Температура повітря від 19 по 30 квітня буде від +11 до +17 градусів (правда, 27-го похолоднішає до +7). З 1 травня стовпчики термометрів почнуть підніматися від +15 до +20 градусів вже до 15-го числа, після чого продовжать рух вгору.

У Херсоні до кінця квітня майже щодня будуть дощі, а 20-го очікується сильна злива. Ще один період опадів прогнозується з 6 по 11 травня. Температура повітря до кінця квітня становитиме від +12 до +16 градусів вдень, а в травні потеплішає до +20 градусів до середини місяця.

У Луганську до кінця квітня будуть дощі майже кожен день, а 22 і 27-го очікуються грози. У травні опади стануть "спокійніші", а мокрі періоди прогнозуються на 7-11 числа і на 13-14-е. Температура повітря з 19 по 30 квітня складе +11... +17 градусів, а з травня стовпчики термометрів почнуть підніматися з +16 градусів, і перевалять за +20 градусів до середини місяця.

У Чернівцях залишок квітня буде дощовим, і днями без опадів стануть тільки 24-25 і 27 числа. Очікуються температурні "гойдалки", і з 12 по 26 квітня стовпчики термометрів опустяться від +17 до +6 градусів, але до кінця місяця знову потеплішає до +16. 1 травня буде дощовим, на Великдень - хмарно. В останній місяць весни в середньому температура повітря складе близько +17... +20 градусів, а дощі будуть 1, 6-7, 9-10, 12-15, 18-19 травня.

У Сумах до кінця квітня майже щодня - рясні опади, а 21, 22 і 24-го будуть грози. Температура повітря прогнозується в денний час від +9 до +17 градусів. У травні переважатиме мінлива хмарність, а період дощів прогнозується з 7 по 11-е, а також з 13 по 15 числа. Стовпчики термометрів у травні нижче ніж +15 градусів вдень не опустяться, а до 18-го досягнуть +20 градусів.