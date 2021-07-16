ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названо три знаки Зодіаку, життя яких круто перевернеться в серпні 2021

Новость на русском →
П'ятниця 16 липня 2021 06:00
Названо три знаки Зодіаку, життя яких круто перевернеться в серпні 2021 Фото: Гороскоп на серпень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 року розповість про три знаки Зодіаку, життя яких зможе зробити крутий поворот в останній літній місяць.

Кому пощастить зустрітися з важливими життєвими змінами наприкінці літа, повідомляє udf.name.

Близнюки

Представникам цього знака Зодіаку видасться шанс зробити величезний ривок в кар'єрному плані. Астрологи рекомендують вхопитися за нього, адже просування допоможе вам заробити більше і відмінно відпочити в вересневий "оксамитовий сезон".

Рак

Астрологи рекомендують обережним Ракам спробувати ризикнути в якійсь виграшній справі, щоб отримати за це гідну винагороду. Яку саме сферу життя вибрати, вам підкаже ваша інтуїція, яка завдяки вигідному положенню зірок і планет буде загострена до межі.

Скорпіон

Зірки подарують Скорпіонам унікальний шанс реалізувати свою давню мрію, про яку ви могли навіть забути. Астрологи рекомендують представникам знака в прийнятті рішення покладатися тільки на себе.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила українців про особливий період, який їх чекає в середині липня 2021. Він пов'язаний з квадратурою Сонця в Плутоні і Чорним місяцем.

Раніше астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, у життя яких вже скоро можуть увірватися важливі зміни і нововведення.

Також астролог розповіла, чого нам чекати від Меркурія в Раку - особливого періоду, наповненого загостреними емоціями.

Читайте LITE в Google News
гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вітвіцька показала, як виглядає після ДТП у Києві: доведеться накладати грим
Вітвіцька показала, як виглядає після ДТП у Києві: доведеться накладати грим