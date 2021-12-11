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Інгресія Марса в Стрілець: астролог розповіла, хто доб'ється найбільших успіхів у цей час

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Субота 11 грудня 2021 21:00
Інгресія Марса в Стрілець: астролог розповіла, хто доб'ється найбільших успіхів у цей час Фото: астролог попередила про інгресію Марса в Стрільця (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила про особливу подію, яка відбудеться вже 13 грудня, і триватиме до 21 січня. Йдеться про інгресію планети Марс в знак Зодіаку Стрілець. Що всім нам принесе цей час - читайте нижче в матеріалі Lite.

Про це нам розповіла знаменитий астролог Аріна Артуровна.

Для чого цей період дуже сприятливий

За словами експерта, цей час дає широке поле дії для людей бізнесу і всіх, хто пов'язаний зі сферою впливу.

Зараз можна будувати далекосяжні плани, розробляти нові напрямки, створювати концепцію їх реалізації.

Незважаючи на те, що позитивний результат такого планування може бути не завжди, але початок для нових справ все ж буде закладено однозначно.

"У даний період можна планувати нові корпоративні злиття, шукати ринки збуту і постачальників, намацувати зв'язки для співпраці із зарубіжними партнерами. Рекомендовано приділити час проведенню наукових експериментів, створенню плану великих спортивних та інших заходів", - говорить експерт.

У стартапів, які запускаються в цей час, є дуже хороший потенціал для ефективного розвитку і розширення надалі.

Період може бути напруженим і навіть небезпечним

Аріна Артуровна прогнозує, що у сфері політики може спостерігатися підвищення активності всіх опонентів.

Цілком можливі бурхливі суперечки і обговорення, конфлікт інтересів та інші фактори, без яких обійтися неможливо.

"Якась небезпека чекає тих, хто береться за справу, об'єктивно не оцінивши заздалегідь свій робочий і творчий потенціал", - говорить астролог.

Справа в тому, що переоцінювання своїх можливостей і недооцінка здібностей конкурента часто є передумовами для непродуктивного управління і великого ризику фінансових втрат.

Раніше астролог також розповіла, чого чекати кожному знаку Зодіаку в любові, кар'єрі, здоров'ї, фінансах.

Також експерт попередила про особливе становище Марса і Юпітера.

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