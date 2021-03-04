ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названі дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 11:41
Названі дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає Ці дієтичні продукти призводять до набору ваги (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі продукти з позначкою "дієтичні" насправді призводять до набору ваги. Якою "корисною" для фігури їжею не слід зловживати - читайте в нашому матеріалі.

Про це розповів популярний блогер з США Роб Рівера на своєму каналі в YouTube.

"Ці сім дієтичних продуктів насправді роблять вас товстіше", - заявляє Рівера.

Які "дієтичні" продукти слід повністю виключити з раціону, щоб стати стрункішим:

  1. Дієтична газована вода і напої - в них додають цукрозамінники, які шкодять здоров'ю, адже вони "обманюють" тіло.
  2. Солодощі "без цукру" - по факту вони мають солодкий смак завдяки замінникам, що також шкодить організму.
  3. Органічні оброблені продукти
  4. Смузі - вони містять високу концентрацію фруктози.
  5. Низькокалорійні йогурти - вони містять багато цукру, щоб поліпшити смак.
  6. Сироп агави - по суті той же цукор, тільки в іншому вигляді.
  7. Енергетичні батончики.

Блогер розповів про шкідливі дієтичні продукти

Раніше дієтологи також розповіли про ранкові звички, які заважають скинути вагу.

Крім того фітнес-тренер розповів про ідеальний сніданок для схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя диета
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні скасовують переведення годинників. Причина може здивувати
В Україні скасовують переведення годинників. Причина може здивувати