Названі дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає
Ці дієтичні продукти призводять до набору ваги (фото: freepik)
Деякі продукти з позначкою "дієтичні" насправді призводять до набору ваги. Якою "корисною" для фігури їжею не слід зловживати - читайте в нашому матеріалі.
Про це розповів популярний блогер з США Роб Рівера на своєму каналі в YouTube.
"Ці сім дієтичних продуктів насправді роблять вас товстіше", - заявляє Рівера.
Які "дієтичні" продукти слід повністю виключити з раціону, щоб стати стрункішим:
- Дієтична газована вода і напої - в них додають цукрозамінники, які шкодять здоров'ю, адже вони "обманюють" тіло.
- Солодощі "без цукру" - по факту вони мають солодкий смак завдяки замінникам, що також шкодить організму.
- Органічні оброблені продукти
- Смузі - вони містять високу концентрацію фруктози.
- Низькокалорійні йогурти - вони містять багато цукру, щоб поліпшити смак.
- Сироп агави - по суті той же цукор, тільки в іншому вигляді.
- Енергетичні батончики.
Блогер розповів про шкідливі дієтичні продукти
Раніше дієтологи також розповіли про ранкові звички, які заважають скинути вагу.
Крім того фітнес-тренер розповів про ідеальний сніданок для схуднення.