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Названы диетические продукты, от которых вес только растет

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 11:41
Названы диетические продукты, от которых вес только растет Эти диетические продукты приводят к набору веса (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые продукты с пометкой "диетические" на самом деле приводят к набору веса. Какой "полезной" для фигуры едой не следует злоупотреблять - читайте в нашем материале.

Об этом рассказал популярный блогер из США Роб Ривера на своем канале в YouTube.

"Эти семь диетических продуктов на самом деле делают вас толще", - заявляет Ривера.

Какие "диетические" продукты следует полностью исключить из рациона, чтобы стать стройнее:

  1. Диетическая газировка и напитки - в них добавляют сахарозаменители, которые вредят здоровью, ведь они "обманывают" тело.
  2. Cладости "без сахара" - по факту они имеют сладкий вкус благодаря заменителям, что также вредит организму.
  3. Органические обработанные продукты
  4. Смузи - они содержат высокую концентрацию фруктозы.
  5. Низкокалорийные йогурты - они содержат много сахара, чтобы улучшить вкус.
  6. Сироп агавы - по сути тот же сахар, только в другом виде.
  7. Энергетические батончики.

Блогер рассказал про вредные диетические продукты

Ранее диетологи также рассказали про утренние привычки, которые мешают сбросить вес.

Кроме того фитнес-тренер рассказал про идеальный завтрак для похудения.

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