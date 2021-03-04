Названы диетические продукты, от которых вес только растет
Эти диетические продукты приводят к набору веса (фото: freepik)
Некоторые продукты с пометкой "диетические" на самом деле приводят к набору веса. Какой "полезной" для фигуры едой не следует злоупотреблять - читайте в нашем материале.
Об этом рассказал популярный блогер из США Роб Ривера на своем канале в YouTube.
"Эти семь диетических продуктов на самом деле делают вас толще", - заявляет Ривера.
Какие "диетические" продукты следует полностью исключить из рациона, чтобы стать стройнее:
- Диетическая газировка и напитки - в них добавляют сахарозаменители, которые вредят здоровью, ведь они "обманывают" тело.
- Cладости "без сахара" - по факту они имеют сладкий вкус благодаря заменителям, что также вредит организму.
- Органические обработанные продукты
- Смузи - они содержат высокую концентрацию фруктозы.
- Низкокалорийные йогурты - они содержат много сахара, чтобы улучшить вкус.
- Сироп агавы - по сути тот же сахар, только в другом виде.
- Энергетические батончики.
Блогер рассказал про вредные диетические продукты
Ранее диетологи также рассказали про утренние привычки, которые мешают сбросить вес.
Кроме того фитнес-тренер рассказал про идеальный завтрак для похудения.