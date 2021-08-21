Настає серпнева повня: що строго заборонено робити в цей час

Серпневий повний місяць відбудеться 22-го числа о 15:02. Астролог розповіла, в чому особливість цього часу і які небезпеки і шанси він нам подарує.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
За словами експерта, цей день добре підійде для переїзду, зміни місця проживання. Також повня сприятлива для сімейних культурних посиденьок, інтелектуальних заходів.
"Хороший день для залагодження конфліктів, а також для обговорення сімейних та особистих планів. Можливе зачаття", - вважає Аріна.
Астролог вважає, що в цей період ймовірний короткочасний успіх у фінансових спекуляціях, особливо в результаті угод з нерухомості, у сфері послуг.
У цей день добре намічати плани, можливе відкриття нових перспектив. Вірогідний успіх у далеких відрядженнях і поїздках.
В цей час підвищується апетит, з'являється схильність до переїдання, зловживання жирною їжею. Слід поберегти печінку.
У людей, схильних до алергії, можливі висипання.
Цей день не підходить для початку боротьби із зайвою вагою.
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