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Народний синоптик шокував прогнозом на весну: через неї очікується неврожайний рік

Автор: Людмила Жукова

В Україні буде дуже холодна весна, в тому числі і квітень. Це дуже сильно позначиться на посівній, а потім і на врожаї.

Про це повідомив "Апострофу" народний синоптик Леонід Горбань.

За словами експерта, 2021 рік - це рік випробувань для сільського господарства. Він буде неврожайним.

"2021 рік - рік Сатурна. Очікується неврожайний рік з усіх семи років під управлінням планет. А 2024 рік - дуже жорстока засуха. Я дав ці розрахунки у Верховну Раду і Кабмін", - зазначив Горбань.

Горбань попередив, що в перші дні квітня будуть нічні морози, середина місяця також не порадує теплом, а останній тиждень буде вітряний, прохолодна та з дощами. Спеку в травні можна теж не чекати.

До речі, Великдень цього року буде пізній, 2 травня. Дуже часто після нього настає справжнє тепло.

"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого числа б він не був. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підсумував Горбань.

До речі, екологи прогнозують в Україні посухи та пересихання річок. Експерти кажуть, що 2021-й рік буде ще спекотніше минулого.

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