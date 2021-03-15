Народный синоптик шокировал прогнозом на апрель: ожидается самый неурожайный год

По словам эксперта, 2021 год - это год испытаний для сельского хозяйства. Он будет неурожайным.

"2021 год - год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 год - очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", - отметил Горбань.

Горбань предупредил, что в первые дни апреля будут ночные морозы, середина месяца также не порадует теплом, а последняя неделя будет ветреная, прохладная и с дождями. Жары в мае можно тоже не ждать.

Кстати, Пасха в этом году будет поздняя, 2 мая. Очень часто после нее наступает настоящее тепло.

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подытожил Горбань.