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Народный синоптик шокировал прогнозом на апрель: ожидается самый неурожайный год

Автор: Людмила Жукова

В Украине будет очень холодная весна, в том числе и апрель. Это очень сильно скажется на посевной, а потом и на урожае.

Об этом сообщил "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань.

По словам эксперта, 2021 год - это год испытаний для сельского хозяйства. Он будет неурожайным.

"2021 год - год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 год - очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", - отметил Горбань.

Горбань предупредил, что в первые дни апреля будут ночные морозы, середина месяца также не порадует теплом, а последняя неделя будет ветреная, прохладная и с дождями. Жары в мае можно тоже не ждать.

Кстати, Пасха в этом году будет поздняя, 2 мая. Очень часто после нее наступает настоящее тепло.

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подытожил Горбань.

К слову, экологи прогнозируют в Украине засухи и пересыхание рек. Эксперты говорят, что 2021-й год будет еще жарче прошлого.

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