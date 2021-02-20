Морози тільки посиляться: коли Україні чекати піку "мінусів"

Сильні морози підуть майже з усієї України, а ще затримаються у східних областях. Останній "морозний" удар в лютому очікується 25 числа, коли стовпчики термометрів знову опустяться до -16 градусів. При цьому вже 27 і 28 лютого очікуються "плюси". Але вже в перших числах березня морози повернуться знову, з новою силою. При цьому опади триватимуть протягом наступних двох тижнів майже щодня.

В центральній Україні очікується закінчення морозів вже 21 лютого. Тепла погода з відмітками до +6 градусів вдень протримається практично до початку березня. Після цього – "мінуса" до -12 градусів на початку першого місяця весни. Опади будуть йти 20-21, а потім з 24 лютого по 2 березня. На півночі буде спостерігатися схожа ситуація.

На заході України, як і на півдні країни, очікується більш істотне потепління до кінця лютого. Термометри показуватимуть +3... +9 майже цілий тиждень. Потім морози все ж повернуться. Мінімальні очікуються 4 березня, коли позначки у термометрів сягатимуть -8 градусів.