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Морози тільки посиляться: коли Україні чекати піку "мінусів"

Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні до 28 лютого буде залишатися досить морозною. Принаймні на сході країни. А ось на півдні та заході, а також в центральних і північних регіонах вже через кілька днів настане довгоочікуване потепління. Коли й де очікуються опади, а також куди весна завітає ще в лютому – читайте нижче.

Прогноз погоди до кінця лютого опублікували синоптики Gismeteo.

Сильні морози підуть майже з усієї України, а ще затримаються у східних областях. Останній "морозний" удар в лютому очікується 25 числа, коли стовпчики термометрів знову опустяться до -16 градусів. При цьому вже 27 і 28 лютого очікуються "плюси". Але вже в перших числах березня морози повернуться знову, з новою силою. При цьому опади триватимуть протягом наступних двох тижнів майже щодня.

В центральній Україні очікується закінчення морозів вже 21 лютого. Тепла погода з відмітками до +6 градусів вдень протримається практично до початку березня. Після цього – "мінуса" до -12 градусів на початку першого місяця весни. Опади будуть йти 20-21, а потім з 24 лютого по 2 березня. На півночі буде спостерігатися схожа ситуація.

На заході України, як і на півдні країни, очікується більш істотне потепління до кінця лютого. Термометри показуватимуть +3... +9 майже цілий тиждень. Потім морози все ж повернуться. Мінімальні очікуються 4 березня, коли позначки у термометрів сягатимуть -8 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували в Україні ще одну хвилю снігопадів і морозів в кінці лютого.

А також ми писали про те, яка погода буде навесні в Україні.

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