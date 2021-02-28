І морози, і паводки: синоптики попередили про небезпечну погоду у березні

Синоптики дали новий прогноз погоди на березень в Україні. Судячи з нього, перший місяць весни не принесе особливого тепла, а нічні морози затримаються до кінця місяця.

На думку народного синоптика Леоніда Горбаня, перший тиждень березня стартує з "мінусовими" температурами.

"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько нуля градусів, а з 3 по 7 березня - до 5-7 градусів морозу", - прогнозує Горбань.

Ресурс Gismeteo показав графік температури та опадів на перший місяць весни. У прогнозі по Києву повідомляється, що березень пройде відносно прохолодним і з рясними опадами - близько 3 днів на тиждень буде йти дощ або мокрий сніг. Нічні морози затримаються до останнього тижня місяця.

Денна температура в столиці буде триматися у відміток в середньому близько +3... +6 градусів. Вночі можливі заморозки до -4 градусів у найхолодніші ночі.

Погода в Києві в березні 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура передбачається 0... +6 тепла, в Криму до +3 тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

"Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - додали синоптики.

Також еколог, голова Національного екологічної ради України Олександр Чистяков попередив про сильні паводки на заході країни.

"Так, це 100% будуть паводки та водопілля буде сильним у Карпатах. Якщо в центральній частині такого катастрофічного паводка не буде, звичайно, там буде весняне водопілля, але воно буде у мірах звичайного, природного, й на господарську діяльність це не вплине. А ось в Карпатах буде очікуватися дуже сильний паводок", - говорить Олександр Чистяков.