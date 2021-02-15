Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає

Погода в Україні ще порадує відносно теплим лютим. Послаблення температури прийде вже після вихідних, але послаблення очікується і в середині тижня. А поки ж нам слід готуватися до тріскучих морозів.

Згідно з прогнозом Gismeteo, тиждень дуже морозним, сніг теж буде час від часу сипати, але нічого серйозного.

Найлютіші морози очікуються на Півночі і північному сході. Приміром, у Києві, в понеділок-вівторок вдень -8... -12, вночі від -12 до -19 морозу. Потім на два дні вдень морози трохи ослабнуть, але з п'ятниці знову повернуться і посиляться вночі до -28 і вдень -19.

Останній тиждень лютого буде відносно теплим після таких сильних морозів, але буде багато опадів.

Схожа синоптична ситуація буде і в Харкові. У Львові погода "м'якше", а в середу навіть прорветься невеликий денний "плюс". Одесу також підморозить, але з потеплінням у четвер до +5 градусів, потім знову похолодає.

Таким чином, наступний тиждень буде з морозами в понеділок і вівторок, середа і четвер принесуть послаблення, потім знову похолодає з п'ятниці по неділю, а останній тиждень лютого буде досить теплим, але мокрим.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні, прогноз до кінця лютого (скрін: gismeteo)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує послаблення морозів до вихідних.

А ось синоптики ресурсу Accuweather плюсову температуру обіцяють хіба що в березні. Принаймні такий прогноз вони дали для Києва. Але послаблення все ж буде 20-22 лютого. Останній тиждень місяця буде не такий критично холодний.

Погода у Києві, прогноз на місяць (скрін: accuweather.com)