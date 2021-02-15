Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
Погода в Україні ще порадує відносно теплим лютим. Послаблення температури прийде вже після вихідних, але послаблення очікується і в середині тижня. А поки ж нам слід готуватися до тріскучих морозів.
Дати потепління синоптики назвали Gismeteo ресурсу Accuweather.
Згідно з прогнозом Gismeteo, тиждень дуже морозним, сніг теж буде час від часу сипати, але нічого серйозного.
Найлютіші морози очікуються на Півночі і північному сході. Приміром, у Києві, в понеділок-вівторок вдень -8... -12, вночі від -12 до -19 морозу. Потім на два дні вдень морози трохи ослабнуть, але з п'ятниці знову повернуться і посиляться вночі до -28 і вдень -19.
Останній тиждень лютого буде відносно теплим після таких сильних морозів, але буде багато опадів.
Схожа синоптична ситуація буде і в Харкові. У Львові погода "м'якше", а в середу навіть прорветься невеликий денний "плюс". Одесу також підморозить, але з потеплінням у четвер до +5 градусів, потім знову похолодає.
Таким чином, наступний тиждень буде з морозами в понеділок і вівторок, середа і четвер принесуть послаблення, потім знову похолодає з п'ятниці по неділю, а останній тиждень лютого буде досить теплим, але мокрим.
Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.
Погода в Україні, прогноз до кінця лютого (скрін: gismeteo)
Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує послаблення морозів до вихідних.
А ось синоптики ресурсу Accuweather плюсову температуру обіцяють хіба що в березні. Принаймні такий прогноз вони дали для Києва. Але послаблення все ж буде 20-22 лютого. Останній тиждень місяця буде не такий критично холодний.
Погода у Києві, прогноз на місяць (скрін: accuweather.com)
Раніше ми писали, що такої зими в Києві, як в лютому 2021-го, не було за останні 43 роки.
Також експерти розповіли, що станеться, коли сніг у Києві почне танути