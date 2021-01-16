Морози до -30 змінять невеликі "плюси": синоптик назвала дату різкого потепління

Погода в Україні найближчими днями буде супроводжуватися сильними морозами, особливо на сході країни. Найближчої ночі місцями там можливі позначки до -28… -30 градусів. Суттєві морози також триматимуться у інших регіонах нашої країни.Такі екстремальні температури затримаються недовго. Коли в Україні очікувати потепління – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Як зазначає спеціаліст у своєму блозі у Facebook, окрім морозів українців у неділю, 17 січня, "радуватиме" ожеледиця та снігопади на півдні країни.

"Найближчої ночі температура повітря становитиме -17... -23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22… -28 градусів, можливо, місцями до -28… -30 градусів.

Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10… -17 градусів. У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9… -15 градусів, вдень -3… -10 градусів. На дорогах ожеледиця. Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер", – пише синоптик.

Експерт уточнила прогноз погоди для жителів столиці.

"У Києві в неділю - без істотних опадів. Слизько. Вночі -15… -18 градусів, при проясненнях до -20 градусів, завтра вдень -13… -15 градусів. Карта.", – зазначає Діденко.

Погода в Україні буде з сильними морозами (карта: facebook.com/tala.didenko)

За даними спеціаліста, морози в Україні протривають до Івана, до 20-го січня.

"21 січня прийде до нас інша повітряна маса, явно тепліша, тому метеозалежним людям – приготуватися, бо стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1… +3 градусів вдень!" – підсумувала вона.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає.

Як ми раніше писали, у Київ прийшла довгоочікувана зима зі снігом та морозами. Жителі столиці зраділи холодним опадам і з задоволенням виходять на вулиці, щоб насолодитися снігом.