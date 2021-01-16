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Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає

Субота 16 січня 2021 13:14
Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
Коли в Україні потеплішає (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україну прийшли справжні, суворі морози і багато людей цікавляться, коли ж в країні знову потеплішає до комфортних градусів. Синоптики обіцяють, що на зміну мінусовим температурам прийде потепління до +5...+8 градусів. Це відбудеться після свята Хрещення, а саме з 20 січня.

Так, згідно з прогнозом синоптиків на сайті українського Гідрометцентру, температура почне поступово підвищуватися вже з 20 січня. З цієї дати стовпчики термометрів поповзуть вгору і досягнуть піку вже до наступної п'ятниці, 22 січня.

Як бачимо на скріншоті, денна температура 20 січня у багатьох областях уже буде складати від 0 до -2 градусів тепла, а в південних і східних областях вона ще буде достатньо холодною.

Найсильніші морози очікуються на Сході і Півночі, трохи вище температура буде на Заході, а на Півдні від -2 до -6 морозу.

Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає

Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає (Скріншот meteo.gov.ua)

Народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що послаблення морозів відбудеться з 21 січня.

"У Києві п'ятниця (15 січня) буде холодною - одягайтеся надто тепло. Очікується 10-12 градусів морозу. Вихідні й на початку наступного тижня, у Святвечір, на Водохреща, морози в столиці зміцніють до нічних -15-20 градусів. Послаблення морозів очікується з 21 січня", - повідомила синоптик.

Ресурс Метеопрог також прогнозує різкий стрибок температури після 20 січня, але вже до кінця місяця стовпчики термометрів знову поповзуть вниз до лютих морозів. Принаймні, такий прогноз дають синоптики для Києва.

Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішаєПогода в Києві на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Як ми раніше писали, у Київ прийшла довгоочікувана зима зі снігом та морозами. Жителі столиці зраділи холодним опадам і з задоволенням виходять на вулиці, щоб насолодитися снігом.

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