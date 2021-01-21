Еллерт зробив Мішиній щире зізнання: існував ці 34 роки

Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт розповів про те, скільки йому знадобилося часу, щоб закохатися в актрису театру і кіно Ксенію Мішину.

За словами коміка, він закохався в Ксенію відразу ж як тільки її побачив. Про це він розповів під час інтерв'ю телефоном. В цей час Мішина все знімала на відео, яке Еллерт опублікував в Instagram-сторіз.

"Вона та, заради якої я взагалі існував ці 34 року", сказав Еллерт.

На питання на скільки швидко народжується любов, він відповів, що це відбувається відразу.

Олександр Еллерт розповів про любов до Ксенії Мішиной (відео: YouTube)

Нагадаємо, півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак розкрив подробиці відносин Еллерта з Мішиною. За його словами, у Олесандра і Ксенії досить сильні почуття.

Він також зазначив, що їхній союз може проіснувати до кінця їхніх днів, якщо вони все правильно зроблять. При цьому він підкреслив, що Мішина більш вимоглива, і видно, що Еллерт йде на поступки більше, ніж він це робив раніше.

Раніше Еллерт розповів, чому досі не познайомив Мішину з батьками. Хоча вона знайомила зі своїми рідними. Олександр зізнався, що знайомство з його мамою не відбулося оскільки вона живе на Донбасі.

Він сказав, що йому пропонували організувати знайомство через відеозв'язок, але Еллерту така ідея не сподобалася.