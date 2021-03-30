В Україну повернеться холод і сніг: нові карти погоди

Погода в Україні зіпсується на вихідних. Температура знизиться, а місцями можливий мокрий сніг. Але в середині тижня нас чекає переважно суха і тепла погода, а найтеплішим видасться 1 квітня.

Так 30 березня, в Україні буде від +6 до +12 вдень, вночі +1+5, а на Сході і в Чернівецькій області можливі заморозки до -2 градусів.

Опади ймовірні на Запоріжжі та у Львівській області. В цілому, хмарно буде на Заході, інші області переважно з мінливою хмарністю.

У Києві без опадів, вдень +9+11, вночі +3+5

Фото: Погода в Україні 30 березня (meteo.gov.ua)

Останній день березня, 31 число принесе сонячну погоду без опадів і потепління до +10+17 вдень на Сході, в близьких до нього центральних і південних областях у середу +7+11. Вночі від +1 до +7.

У Києві 31 березня +12+14 вдень, вночі +3+5, тепло і сонячно.

Фото: Погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)

1 квітня буде найтепліший день в найближчій перспективі - від +10 до +18 градусів, вночі +3+9 тепла. Але на Півночі і північному заході може бути похмуро і з невеликим дощем.

У Києві 1 квітня тепло, хмарно, можливі мінімальні опади. Температура +16+18, вночі +7+9 тепла.

Фото: Погода в Україні 1 квітня (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 2 квітня, погода зіпсується. Стане похмуро майже по всій країні. Температура повітря трохи знизиться - до +9+16.

В Києві хмарно, невеликий дощ, удень +10+12, вночі +7+9.

Фото: Погода в Україні 2 квітня (meteo.gov.ua)

Субота 3 квітня буде вже з +7+13, знову похмуро, з невеликим дощем. На Заході температура вночі знизиться до нуля, можливий мокрий сніг.

Фото: Погода в Україні 3 квітня (meteo.gov.ua)