Меган Маркл вважає себе вкрай приниженою через обмеження Єлизавети II

Схоже, що Меган Марк і принц Гаррі ще довго будуть розплачуватися за свою волелюбність. Останнім часом на подружжя герцогів Сассекських обрушилася нова хвиля новин. І не найприємніших! Нагадаємо, що з 1 квітня офіційно вступає в силу зречення Меган і Гаррі від королівських обов'язків. Після чого пара має намір переїхати в США (ближче до матеріа Меган), де вони вже пригледіли розкішний особняк в Малібу за 7 млн доларів. Здавалося б, парі ніщо не повинно заважати будувати своє життя, незалежне від монаршої сім'ї. Однак впливові родичі Меган і Гаррі їх без "санкцій" не залишили.

Нагадаємо, що Єлизавета II заборонила своєму молодшому онукові і його дружині використовувати ім'я "Sussex Royal" в якості торгового знака. Тобто пара не зможезаробляти на ньому. Проте формально вони залишаються герцогами Сассекськими. При цьому Меган і Гаррі вже встигли витратити чималу суму на створення свого сайту, зареєструвати благодійний фонд і т. д.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ще одна "санкція" від Єлизавета стосується Гаррі. Молодший онук Її Величності повинен пройти випробувальний термін 12 місяців. Якщо за той час принц Гаррі не буде помічений в якомусь скандалі, що наводить тінь на королівську сім'ю Великобританії, йому повернуть право носити військову форму і використовувати свої військові регалії. І то не всі!

Все це викликало обурення у Меган Маркл. За словами інсайдера Daily Mail, дружина принца Гаррі буквально відчуває себе приниженою через низку заборон і обмежень Єлизавети II. За словами джерела, Меган постійно зі своїми друзями обговорює заборону королеви на використання бренду "Sussex Royal". Тепер ще з'явився "випробувальний термін" для Гаррі. Як зазначає Меган, до них завжди була більш жорстка увага, ніж іншим членам монаршої родини.

"Меган ображена до глибини душі", - підкреслює інсайдер Daily Mail.

При цьому Меган і Гаррі і не думали "наживатися" на своєму титулі і якось зловживати привілеями. За словами Меган, вони з Гаррі зареєстрували десятки товарів під торговому маркою "Sussex Royal" тільки для того, щоб уникнути недобросовісного підприємництва з боку інших в майбутньому. І все ж королева Великобританії вважає інакше.

“Меган продовжує боротьбу з заздрістю і дріб'язковістю людей, які намагаються їм зашкодити. Разом з тим, герцогиня хоче зосередитися на добрих вчинках, підтримувати чоловіка у всіх починаннях і стати кращою матір'ю для Арчі", - цитує слова інсайдера Daily Mail.

Принц Гарі в Шотландії на еко-форумі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Все це призвело до глибокої образу з боку Меган. Як відомо, на даний момент принц Гаррі знаходиться в Единбурзі, Шотландія. Тут він відвідав конференцію, присвячену екологічним подорожам. Також він відвідав вечір, приурочений на честь запуску нової еко-орієнтованої туристичної компанії Travalyst. Меган відмовилася супроводжувати свого чоловіка в цій поїздці. Так як не бажає зайвий раз зустрічатися з королівськими родичами. Подружжя вирішили зустрітися після офіційного заходу в Лондоні.