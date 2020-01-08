Меган Маркл і принц Гаррі проігнорували пре-паті на честь дня народження Кейт Міддлтон

Вже завтра, 9 січня Кейт Міддлтон відзначить день народження - герцогині Кембриджській виповниться 38 років. Звичайно ж, особа такого статусу готується до будь-якої події в житті набагато заздалегідь - день народження не виняток. Відомо, що вже традиційно вечірку з нагоди свого 38-річчя Міддлтон організувала заздалегідь. При цьому в списку запрошених не було "скандальної пари" герцогів Сассекских - Меган Маркл і принц Гаррі.

Нагадаємо, що новорічні та різдвяні вихідні Меган і Гаррі з сином Арчі провели в Канаді. Пара пропустила всі сімейні "застілля" з такої нагоди. Однак, герцогам Сассекським не звикати порушувати традиції королівської сім'ї. Відомо, що пара вже повернулася з Канади назад в Британію. Однак на вечірці з нагоди дня народження Кейт Міддлтон вони так і не були помічені!

В британських ЗМІ підкреслюють, що Меган і Гаррі вже другий рік поспіль пропускають день народження дружини принца Вільяма.

Відзначимо, що 5 січня січня у церкві в Сандрінгемі відбулася перша церковна служба 2020 року, яку відвідала вся велика монарша родина. Тоді Міддлтон здивувала присутніх гостей та журналістів незвичним образом в капелюсі-федорі і строкатому пальто.

Саме після служби вся родина і гості зібралися в заміській резиденції в Анмер-холі, де і відсвяткували день народження герцогині Кембриджської. А ось принц Гаррі з дружиною так і не відмовилися від своїх планів заради вечірки з нагоди свята своєї родички.

Принц Вільям і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Про не найкращі стосунки між двома сім'ями говорять вже давно. Відносини між двома принцами-братами стали особливо напруженими саме після весілля молодшого Гаррі з Меган. За даними джерел королівської сім'ї, принц Вільям не схвалив вибір свого брата, а також засудив його за "поспішність" одружитися. Так як сам Гаррі довгий час зустрічався з Кетрін перш ніж зробити їй пропозицію.

Зазначимо, що Вільям і Кетрін познайомилися ще під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії - в 2002 році. Саме тоді між молодими людьми зав'язалися романтичні стосунки. Лише в листопаді 2010 року королівський двір офіційно оголосив про заручини принца Вільяма з Кейт Міддлтон!

А ось принц Гаррі і Меган Маркл почали зустрічатися в 2016 році. Вже в листопаді 2017 року стало відомо про заручини принца Гаррі з Меган.

Весільне фото Гаррі і Меган (фото: instagram.com/sussexroyal)

Схоже, що відносини між сім'ями і не планують поліпшуватися. Хоча джерела королівської сім'ї раніше повідомляли - Кейт Міддлтон готова на все заради зближення з герцогами Сассекськими. Першим ділом герцогиня Кетрін хоче подружити своїх дітей з малюком Арчі.

Також нагадаємо, що на день народження Кейт Міддлтон принц Вільям підготував їй розкішний подарунок. На 38-річчя герцогині сім'я відправитися на острів Мюстік. Для своєї дружини Вільям не шкодує нічого. Сім'я буде жити в особняку за 15 млн доларів. Також для герцогів тут розписаний кожен день.