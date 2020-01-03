Геть ворожнечу: Кейт Міддлтон придумала секретний хід для примирення з сім'єю Меган Маркл

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Схоже, що Міддлтон нарешті знайшла спосіб зруйнувати ворожнечу двох братів

Про ворожнечу королівських родин герцогів Кембриджських і Сассекских говорили весь 2019 рік. При цьому в британських ЗМІ твердо впевнені, що причиною розбрату стала саме Меган Маркл. Нібито обраниця принца Гаррі відразу не сподобалася його старшому братові - принцу Вільяму. В монаршій родині не коментують ці чутки, але й не заперечують їх! Та й сам принц Гаррі якось зізнався журналістам, що його стосунки зі старшим братом останнім часом істотно загострилися і між ними не все гладко. А в кінці року інсайдери королівського двору повідомили, що помирити братів має намір Кейт Міддлтон. І перші кроки герцогиня Кембриджська вже зробила, пропонуючи Меган Маркл свою допомогу в процесі "вливання" в ритм королівського життя.

За останньою інформацією, Кейт Міддлтон має намір покласти кінець всій цій "історії" вже в 2020 році! І їй на допомогу прийдуть діти! Про це повідомляє DailyMail.

Так, дружина принца Вільяма буде налагоджувати стосунки між двома сім'ями з допомогою "дитячих ігор". Міддлтон хоче, щоб її діти (особливо самий молодший принц Луї) як можна більше часу проводив з дитиною принца Гаррі і Меган Маркл - 7-місячним Арчі. Зазначимо, що Луї вже рік.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл рідко зустрінеш разом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сама ж герцогиня Кетрін дуже сподівається, що їй вдасться реалізувати цей план. Крім того, наближені до пари джерела в один голос підтверджують - вся родина герцогів Кембриджських обожнюють малюка Арчі. Навіть діти Кетрін і Вільяма тягнуться до маленького двоюрідного братові. Однак через різницю у віці (підросли діти Міддлтон дуже непосидючі), їм поки не вдається багато часу проводити поряд з малюком.

Нагадаємо, що 7-місячний Арчі зустрів свій перший Новий рік, а також Різдво на тихоокеанському узбережжі, а саме - на острові Ванкувер в Канаді. Для новорічних канікул Меган Маркл і принц Гаррі орендували розкішний особняк, власником якого є російський олігарх. При цьому бізнесмен навіть змусив свого агента з нерухомості підписати угоду про нерозголошення будь-якої інформації про нього. У цій поїздці подружжя супроводжує мама Меган - Дорія Регланд. Зовсім скоро герцог і герцогиня Сассекські повернуться до Великобританії і приступлять до своїх королівських обов'язків.