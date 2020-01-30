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Меган Маркл і принц Гаррі недвозначно відреагували на чутки про повернення до Великобританії

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Меган і Гаррі вперше за довгий час зробили повідомлення на instagram-сторінці

Після відмови Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків герцоги ще довго буду знаходиться в центрі уваги і "обростати" чутками. При цьому самі герцоги Сассекському вибрали позицію "стоїмо осторонь", що вже викликали невдоволення британської преси. Адже за весь час з моменту зречення (8 січня) і переїзду в Канаду ні Меган, ні Гаррі так ні разу не зустрілися з представниками преси. Та й самі від коментарів утримуються. Однак у світлі недавніх чуток Меган і Гаррі, схоже, вирішили дати хоч якусь відповідь.

Нагадаємо, що недавно в британському виданні The Times з'явилася інформація від інсайдера монаршого двору. Повідомляють, що члени королівської сім'ї готові до повернення "біглих" Меган Маркл і принца Гаррі. Відзначено, що якщо вони повернулися, то впливові родичі зможуть знайти для них "затишний куточок" в королівській родині в Великобританії. Також Меган і Гаррі можуть не турбуватися - після повернення їх не зобов'яжуть знову прийняти свої обов'язки монархів.

Тут слід уточнити, що за усталеною "традиціює", дуже часто члени королівської сім'ї спілкуються один з одним саме за допомогою послань інсайдерів, які "зливають" інформацію пресі.

Герцоги Сассекські також вирішили не мовчати і опублікували рідкісне повідомлення на своїй офіційній instagram-сторінці.

Так, Меган і Гаррі закликали підписників поширювати інформацію про благодійну кампанію канадської телекомунікаційної компанії Bell Canada.

"Ми неймовірно раді підтримати кампанію Bell Canada. Кожен раз, коли ви дивитеся відео в офіційному акаунті @bell_letstalk Bell жертвує 5 центів на розвиток сфери ментального здоров'я в Канаді", - пишуть герцоги Сассекські.

Таким чином Меган і Гаррі виразно дають зрозуміти, що "плани на Канаду" у них масштабні. І найближчим часом вони точно повертатися до Великобританії не планують.

Нагадаємо, батько Меган Маркл обіцяє шантажувати дочку до тих пір, поки вона не зробить перший крок.

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