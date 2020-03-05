Меган Маркл і принц Гаррі готові до фінального королівського турне: що про нього відомо

Все британське суспільство застигло в очікуванні. Сьогодні, 5 березня має відбутися один з останніх візитів Меган Маркл і принц Гаррі, який вони зроблять "на посаді" високопоставлених членів королівської сім'ї. Після "Мегзіта" (Megxit — обігрує "Brexit", вихід Великобританії з ЄС) і переїзду в Канаду це буде перша поява Меган Маркл на території Великобританії. Меган приєднається до свого чоловіка герцога Сассекського на щорічній церемонії нагородження Endeavour Fund Awards в Лондоні в четвер, 5 березня ввечері.

Нагадаємо, що 8 січня на офіційній instagram-сторінці герцогів Сассекьких з'явилася сенсаційна заява. Подружжя склали з себе повноваження високопоставленої королівської сім'ї і побажали жити незалежним від монаршого двору життям. Це означає, що Меган і Гаррі позбавляються фінансування з державного бюджету, а також деяких регалій. Як відомо, буквально відразу ж після заяви Меган з сином Арчі відлетіли в Канаду. Трохи пізніше до них приєднався Гаррі. Однак офіційно "Мегзіт" набирає чинності з квітня 2020 року. До цього часу Меган і Гаррі повинні виконувати свій монарший борг і бути присутнім на серії важливих візитів у Великобританії.

До зречення, буквально 7 січня Меган і Гаррі були присутні в Canada House в Лондоні. Де подякували представникам Канади за те, що ті тепло прийняли їх під час відпустки. Як з'ясувалося, візит був непростий. Адже після "Мегзіта" подружжя знову повернулися в дружню країну.

Пізніше в королівській резиденції в Сандрінгемі Єлизавета II скликала терміновий саміт старших членів королівської родини, щоб обговорити зречення Гаррі. Принц сів за стіл переговорів з бабусею, батьком (принц Чарльз) і старшим братом (принц Вільям). До кінця не розкривається результат цієї зустрічі. Однак головне одне — Її Величність схвалила рішення молодшого онука і його дружини.

Хоча і не обійшлося без санкцій. Як відомо, Меган і Гаррі не мають права використовувати ім'я "Sussex Royal" в якості торгової марки або комерційного бренду. Вони формально залишаються герцогами Сассекськими, однак мають право використовувати цей титул лише на території Великобританії. Гаррі також на рік позбувся права носити свою військову форму і використовувати військові регалії. Йому належить пройти випробувальний термін в один рік. Якщо за цей час за ним не буде помічено чогось такого, що "ганьбить ім'я королівської сім'ї", йому повернуть право носити військову форму.

Що відомо про церемонію Endeavour Fund Awards

Благодійний вечір Endeavour Fund Awards щорічно покликаний вшановувати військовослужбовців чоловіків і жінок, які протягом року брали участь у спортивних змаганнях.

В 2019 році цей захід також відкривали Меган Маркл і принц Гаррі. Тоді молодший онук Єлизавети II особисто вручав приз дочці покійного військового і за сумісництвом полярного дослідника Генрі Ворслі.

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі на церемонії Endeavour Fund Awards в 2019 році (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В 2019-му Меган відвідувала Endeavour Fund Awards будучи вагітною принцом Арчі. Тоді герцогиня Сассекська блищала перед публікою у вбранні від свого улюбленого бренду Givenchy. Чорна спідниця в підлогу з розрізом і біла вільна сорочка були визнані одним з кращих аутфітів вагітної Маркл. Образ дружини принца Гаррі доповнювали туфлі Aquazzura, клатч Givenchy, сережки Vanessa Tugendhaft, кільце Ecksand.

Під час сьогоднішньої церемонії Гаррі виступить з короткою промовою. Потім скандальне подружжя роздадуть нагороди, а також відвідають прийом перед початком церемонії. Від рук Меган і Гаррі військовослужбовці спортсмени отримають чотири нагороди: "Приз за досягнення", "За видатні досягнення", "Приз Генрі Ворслі" і "Приз спільноти".

Інші візити Меган і Гаррі у Великобританії

На наступний день після церемонії нагородження Endeavour Fund Awards, 6 березня Гаррі приєднається до чемпіона світу Формули-1, автогонщика Льюїса Хемілтонана офіційному відкритті музею Silverstone Experience, присвяченого британському автоспорту.

Також 7 березня Гаррі і Меган візьмуть участь у музичному фестивалі Mountbatten Festival of Music в Королівському Альберт-Холі 7 березня. А 8 березня герцогиня відзначить Міжнародний жіночий день.

9 березня герцог і герцогиня Сассекські приєднаються до королеви та інших королівських осіб на службі Дня Співдружності націй у Вестмінстерському абатстві. Це буде їх останній офіційний виступ в якості високопоставлених членів королівської сім'ї Великобританії!