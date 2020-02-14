Меган Маркл показала "занадто неформальне" відео, яке їй забороняли публікувати раніше

Як відомо, в минулому році герцогиня Сассекська стала першою монаршою персоною, яка виступила в ролі гостьового редактора всесвітньо відомого модного глянцю — Vogue. Тоді Меган Маркл зайнялася підготовкою вересневого випуску британського Vogue. І на цьому не закінчилися рекорди. У виданні також зазначили, що вони вперше за останні 103 роки існування глянцю запросили до роботи редактора "зі сторони". Днями з'ясувалося, що в рамках творчого співробітництва Меган Маркл і головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул навіть записали бекстейдж-відео. Відзначається, що відео було записано ще влітку минулого року. Однак Меган опублікувала його лише на дях. Справа в тому, що раніше Букінгемський палац заборонив дружині принца Гаррі демонструвати ролик.

Отже, влітку 2019-го герцогиня Сассекська взяла на себе почесну роль гостьового редактора вересневого номера British Vogue з важливою темою #ForcesForChange (Сила змін). У журналі було представлено 15 портретів впливових жінок з усього світу, в тому числі Лаверна Кокс (продюсер та ЛГБТ-активістка), Джейн Фонда (актриса, активістка і письменниця), Яра Шахіді, Грета Тунберг і прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна.

Через п'ять місяців Меган і Едвард показують, як їх дружба увійшла в історію глянцю.

Відео: instagram.com/sussexroyal

"Радий повідомити, що продажі цього випуску британського Vogue в газетних кіосках зросли у другій половині 2019 року", - поділився приємною новиною Еннінфул в Instagram.

“Випуск #ForcesForChange, який редагувала герцогиня Сассекська, був нашим самим продаваним випуском в історії #BritishVogue (розпроданий за 10 днів) і самим продаваним випуском останнього десятиліття. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що готує 2020 рік", - підсумував головний редактор видання.

Легендарна обкладинка вересневого випуску британського Vogue

Щоб відзначити цю віху, Еннінфул і Маркл також поділилися спеціальним закулісним відео, яке було зняте ще у серпні в Лондоні.

На відео показано як Меган і Еннінфул обговорюють різні проблеми, свою зайнятість. Еннінфул повідомив, що він прийшов в Кенсінгтонський палац, щоб випити чаю з Меган, з надією, що він зможе допомогти з її благодійною модною лінійкою Smart Works.

"Мені було дуже приємно зустрітися з тобою, герцогиня", - говорить Едвард. Еннінфул "Кличте мене Меган!", - просить Маркл. Після чого обидва мило сміються.

Меган і Еннінфул ще трохи заглибилися в їх співпрацю з Vogue. А потім Меган ввічливо запитала, чи може вона стати гостьовим редактором свіжого випуску. На що головний редактор британського Vogue з великою радістю погодився. Щоб відсвяткувати згоду, Меган наділа сама і видала гостю блискучі капелюшки і дудочки для вечірки.

"Не знаю, чи робив це хто-небудь раніше", - боязко сказала Меган, маючи на увазі свій монарший статус.

“Ні! В історії Vogue ти будеш першою, - відповів Едвард. - У тебе є погляд редактора".

Потім вони обговорили, як було б чудово виділити жінок, що здійснюють зміни в цьому світі. "Давайте зателефонуємо деяким з них", - запропонував Еннінфул. Після головний редактор британського Vogue почав дзвонити 15 героїням номери, більшість з яких були приємно вражені тим фактом, що в цей час поруч з ним знаходиться герцогиня Сассекська.

До речі, Букінгемський палац раніше заборонив Меган публікувати цей ролик, вважаючи, що герцогиня Сассекська в ньому виглядає аж надто "невимушено". Про це повідомляє The Sun. Тому до свого зречення від королівських обов'язків Меган не могла опублікувати відео на загальний огляд.

Тепер, коли принц Гаррі і Меган переїхали в Канаду з сином Арчі, інсайдери заявили, що причина показу відео "є частиною плану Меган повернути контроль над своїм іміджем".