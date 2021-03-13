Не Масляна: що насправді ми повинні святкувати 14 березня

Свято Колодія або Масница в Україні за традицією відзначається протягом тижня перед Великим постом. У 2021 році дати підпадають під період з 8 по 14 березня. Українські звичаї цього свята відрізняється від російської Масниці і за формою, і за змістом.

Експерти звернули увагу, що в сучасності традиції зустрічі весни з веселими гуляннями просто неба зі всякими смаколиками та напоями збереглися донині. Проте в основу свята Колодія були закладені шлюбні мотиви та, зокрема, покарання холостих.

Колодія збігалася в часі з останнім тижнем Масниці, яку також називали Бабиним тижнем - тоді, за звичаєм, протягом цього тижня чоловіки повинні були слухатися жінок і виконувати всі їхні примхи.

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Саме ж святкування Колодія характерне лише для України та Білорусі та сягає своїми коріннями глибоко в дохристиянські часи.

В календарях пращурів перші згадки про Масницю датуються ще IV ст. н.е.- тоді свято активно відзначалося не тільки в період язичництва, але і після запровадження християнства в 988 році. Найбільшу популярність свято отримало в IX-XII століттях, за часів і на території Київської Русі.

Етнограф Галина Олійник розповіла, що в різних регіонах України свято називали по своєму. Так, наприклад, на Гуцульщині його називали Пущення, на Львівщині - Запусти, а центральна Україна проходила цей тиждень під знаком Колодія.

"По святу ми можемо дати основні чотири вектори: прощання з гулянням, забавами, масними стравами та піст. Піст - це перш за все духовне обмеження себе в розвагах", - зазначила вона.

Існував обряд, коли хлопцям прив'язували колодку, як знак покаяння за те, що не одружилися.

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"Колодку прив'язували усім неодруженим чоловікам, незалежно від соціального статусу. В широку середу також волочили колоду від хати до хати. Це було прощення із забавами і гостинами. На цьому тижні діти востаннє перед Великоднем приїжджали до батьків на гостину, на вареники. У період посту забав, днів народжень не справляли і не танцювали", - розповіла експерт.

Також етнограф пояснила, який насправді символ Масниці - Колодія: млинці чи вареники.

"Млинець - це символ сонця, а вареник - символ місяця. Уся центральна Україна - це виключно вареники. І це вареники з сиром. В деяких етнографічних записах ідеться про те, що вареники варили по чотири рази на день, тому що двері від гостей не замикалися. Понеділок - окаянний, вівторок - веселий, середа - широка. Понеділок був виключно жіночим днем, куди не допускалися навіть дівчата. Це народження Колодія. Поліно сповивали в пелюшки. У вівторок вже справляли хрестини. У середу вже колодка. У нас ніколи не було кулачних боїв, тому що вважалося, що цей тиждень має бути веселим, радісним, сімейним", - сказала Олійник.

Що потрібно їсти на Колодія / Масляну - вареники чи млинці (ілюстративне фото: freepik.com

Додамо також, що деякі етнографи переконані, що український аналог Масляної не просто видозмінився, а повністю замінився іншим, який не має нічого спільного з українською культурою і традиціями, незважаючи на маленькі загальні ознаки.