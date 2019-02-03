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Не переступайте межу: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 4 лютого

Lite » Стиль життя 03.02.2019 - 22:17
Не переступайте межу: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 4 лютого
Любовний гороскоп на 4 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

У понеділок, 4 лютого, зірки рекомендують знаків Зодіаку не квапити події. Пам'ятайте, що іноді варто гарненько подумати, ніж зробити.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні вашій коханій людині не захочеться вникати в причини стрімкого зміни вашого настрою, тому він буде просто жити і отримувати задоволення від життя, і вже вам доведеться налаштовуватися на його лад. Втім, завжди приємно бути поруч з оптимістом.

Телець

На відміну від інших знаків зодіаку, вам побудова спільних планів протипоказано. І взагалі яких би то не було планів. Живіть сьогоднішнім днем, цінуйте кожну секунду разом, можете навіть влаштувати маленьке свято своїй половинці. Головне – не думайте про завтрашній день.

Близнюки

Сьогодні вашій коханій людині буде дуже складно зосередитися на тому чи іншому процесі, тому він буде намагатися зробити максимально можливе для того, щоб ніхто, і ви в тому числі, не помітили його неуважність і неакуратність. Може бути, варто йому підіграти?..

Рак

Сьогодні вашій коханій людині дуже знадобляться ваша допомога і підтримка, навіть якщо ви не в змозі будете виконати її швидко, ефективно і якісно. Постарайтеся створити враження людини, компетентного в цій області – а решта додасться.

Лев

Сьогодні ви відчуєте, що душевно і духовно ви набагато дорослішими вашого коханої людини, навіть якщо ваш фізичний вік вказує на зворотні тенденції. Постарайтеся, однак, не хизуватися цим і тримати свою дорослість у вузді, щоб не образити вашу половинку.

Діва

Сьогодні вам варто викроїти хоча б хвилинку на відверту розмову з вашим коханою людиною. Ця розмова може дати більше, ніж різні натяки, погрози або спроби довести щось діями або їх відсутністю. Втім, ви самі в цьому переконаєтеся як тільки спробуєте.

Ваги

В цей день вся ваше особисте життя буде в телефонній трубці. Ви будете з'ясовувати стосунки з вашим улюбленим по телефону, таким же чином будувати плани на подальше спільне життя і обговорювати минулі досягнення і помилки. Якщо вам і вдасться зустрітися, то тільки ближче до вечора.

Скорпіон

В цей день ваш улюблений чоловік ні на секунду не повинен забувати про те, що ви його любите. А то він може і переконатися в цьому очевидному для вас факт. Можете надсилати йому палкі СМС, писати на асфальті під вікнами романтичні визнання – а краще постарайтеся просто бути поруч.

Стрілець

Сьогодні зірки рекомендують вам розповісти вашій коханій людині про все, що ви відчуваєте по відношенню до нього, будь то любов, ніжність і турбота – чи зневагу, скептицизм і ревнощі. Нехай всі крапки над е будуть остаточно розставлені в цей день.

Козеріг

В цей день важливо не заходити за деяку межу у ваших стосунках. Причому позначити її краще заздалегідь і вголос, щоб потім вона просто не змогла нікуди посунутися. Якщо ви за неї переступите, вже завтра у вас почнуться докори совісті, а це зовсім не те задоволення, яке обов'язково потрібно відчути.

Водолій

Сьогодні вам варто зізнатися вашій коханій людині в любові, навіть якщо ви вже робили це неодноразово. В іншому випадку, він зробить який-небудь далекосяжний висновок про те, що ви його не любите і зовсім він вам не потрібен, що спричинить за собою жутчайшую депресію.

Риби

Сьогодні вашій коханій людині дуже захочеться зробити для вас щось приємне, але вгадати ваші бажання виявиться для нього нелегким завданням. Підкажіть йому, що б ви зараз хотіли отримати від нього найбільше, причому таким чином, щоб він щиро вірив у те, що це була його ідея.

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