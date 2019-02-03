Не переступайте межу: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 4 лютого

Любовний гороскоп на 4 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

У понеділок, 4 лютого, зірки рекомендують знаків Зодіаку не квапити події. Пам'ятайте, що іноді варто гарненько подумати, ніж зробити.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні вашій коханій людині не захочеться вникати в причини стрімкого зміни вашого настрою, тому він буде просто жити і отримувати задоволення від життя, і вже вам доведеться налаштовуватися на його лад. Втім, завжди приємно бути поруч з оптимістом.

⠀

Телець

На відміну від інших знаків зодіаку, вам побудова спільних планів протипоказано. І взагалі яких би то не було планів. Живіть сьогоднішнім днем, цінуйте кожну секунду разом, можете навіть влаштувати маленьке свято своїй половинці. Головне – не думайте про завтрашній день.

⠀

Близнюки

Сьогодні вашій коханій людині буде дуже складно зосередитися на тому чи іншому процесі, тому він буде намагатися зробити максимально можливе для того, щоб ніхто, і ви в тому числі, не помітили його неуважність і неакуратність. Може бути, варто йому підіграти?..

⠀

Рак

Сьогодні вашій коханій людині дуже знадобляться ваша допомога і підтримка, навіть якщо ви не в змозі будете виконати її швидко, ефективно і якісно. Постарайтеся створити враження людини, компетентного в цій області – а решта додасться.

⠀

Лев

Сьогодні ви відчуєте, що душевно і духовно ви набагато дорослішими вашого коханої людини, навіть якщо ваш фізичний вік вказує на зворотні тенденції. Постарайтеся, однак, не хизуватися цим і тримати свою дорослість у вузді, щоб не образити вашу половинку.

⠀

Діва

Сьогодні вам варто викроїти хоча б хвилинку на відверту розмову з вашим коханою людиною. Ця розмова може дати більше, ніж різні натяки, погрози або спроби довести щось діями або їх відсутністю. Втім, ви самі в цьому переконаєтеся як тільки спробуєте.

⠀

Ваги

В цей день вся ваше особисте життя буде в телефонній трубці. Ви будете з'ясовувати стосунки з вашим улюбленим по телефону, таким же чином будувати плани на подальше спільне життя і обговорювати минулі досягнення і помилки. Якщо вам і вдасться зустрітися, то тільки ближче до вечора.

⠀

Скорпіон

В цей день ваш улюблений чоловік ні на секунду не повинен забувати про те, що ви його любите. А то він може і переконатися в цьому очевидному для вас факт. Можете надсилати йому палкі СМС, писати на асфальті під вікнами романтичні визнання – а краще постарайтеся просто бути поруч.

⠀

Стрілець

Сьогодні зірки рекомендують вам розповісти вашій коханій людині про все, що ви відчуваєте по відношенню до нього, будь то любов, ніжність і турбота – чи зневагу, скептицизм і ревнощі. Нехай всі крапки над е будуть остаточно розставлені в цей день.

⠀

Козеріг

В цей день важливо не заходити за деяку межу у ваших стосунках. Причому позначити її краще заздалегідь і вголос, щоб потім вона просто не змогла нікуди посунутися. Якщо ви за неї переступите, вже завтра у вас почнуться докори совісті, а це зовсім не те задоволення, яке обов'язково потрібно відчути.

⠀

Водолій

Сьогодні вам варто зізнатися вашій коханій людині в любові, навіть якщо ви вже робили це неодноразово. В іншому випадку, він зробить який-небудь далекосяжний висновок про те, що ви його не любите і зовсім він вам не потрібен, що спричинить за собою жутчайшую депресію.

⠀

Риби

Сьогодні вашій коханій людині дуже захочеться зробити для вас щось приємне, але вгадати ваші бажання виявиться для нього нелегким завданням. Підкажіть йому, що б ви зараз хотіли отримати від нього найбільше, причому таким чином, щоб він щиро вірив у те, що це була його ідея.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також хто зі знаків зодіаку "приречений" стати знаменитим.