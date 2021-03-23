Ловіть удачу за хвіст: кому із знаків Зодіаку пощастить у коханні в кінці березня

Гороскоп на останній тиждень березня говорить про те, що період буде наповнений чуттєвістю і романтичністю. Однак емоції будуть бити через край і їх треба тримати в шорах, щоб не наламати дров.
Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким останні дні березня принесуть щастя та успіх в любовних відносинах. Про це пише SlovoFraza.
Знайти щастя у стосунках Тельцям допоможе впевненість у собі та активність. Астрологи рекомендують брати ініціативу у свої руки й діяти, щоб не упустити шанс знайти свою половинку або перевести стосунки на новий, більш довірчий рівень.
Ракам рекомендується застосовувати в особистому житті турботу та увагу. Саме ці два чинники допоможуть зблизитися зі своєю половинкою і знайти щасливу гармонію. Тим, хто вже знаходиться в парі – проведіть з коханою людиною наодинці більше часу. Тим, хто в пошуку – візуалізуйте людину, якого хочете зустріти.
Зірки та планети зараз знаходяться в сприятливому положенні й Терезам буде достатньо часу, щоб зміцнити свої відносини з коханою людиною. Постарайтеся більше часу приділити своїй сім'ї та близьким – це допоможе досягти гармонії.
Цей тиждень зробить Козерогів повністю вільними в думках і судженнях, і астрологи радять йти за покликом серця. Це допоможе зберегти тепло і ніжність в тендітних відносинах, а також не пропустити доленосну зустріч найближчими днями.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку з 22 по 28 березня і кому зірки судять удачу.
А також розповідали про те, кому зірки приготували грандіозні зміни у квітні.