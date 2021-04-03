Зливи з мокрим снігом і похолодання: Україну накриє похмурою погодою

За словами експерта, у неділю мокрий сніг очікується в західних областях.

А ось дощі - періодичні та невеликі - накриють всі північні, східні, частину центральних і західних регіонів, також опади ймовірні місцями в південних областях і в Криму. При цьому синоптик попереджає, що на Півдні та Сході дощі можуть бути досить сильними.

Температура повітря залишається невисокою - 4 квітня стовпчики термометрів у середньому коливатимуться в межах +5... +11 градусів, але не вище.

Між тим, очікуються також нічні морози - скрізь, крім південних регіонів.

У Києві в неділю прогнозується місцями невеликий дощ. Вдень температура повітря до +10 градусів, а в нічний час доби ймовірно від нуля до -2 градусів.

Погода в Україні 4 березня - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик звернула увагу, що на Благовіщення, 7-8 квітня, може бути вкрай несприятлива погода.

Так, циклон і похолодання зумовлять перехід сильного дощу на сильний мокрий сніг.

Області, які можуть накрити снігові зливи: Житомирська, Київська, Вінницька, Івано-Франківська і Чернівецька, а також частини Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької.

Також дощі зі снігом - але вже легші - очікуються у Карпатах.

У центральних регіонах України та на Півночі пройдуть дощі, причому місцями дуже сильні.

Погода в Україні 7 березня - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)