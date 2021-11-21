Кінець осені пробудить тягу до змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 22 по 28 листопада

У другій половині листопада багато хто відчує тягу до романтики та містицизму, може з'явитися бажання писати вірші. Також з'явиться сильне бажання щось кардинально змінити у своєму житті.

Однак все це буде супроводжуватися різкістю в судженнях і вчинках, можуть бути відкриті конфлікти та агресія.

Овен

З Понеділка навколишні будуть не дуже доброзичливі до вас і причиною стане ваша невпевненість. Постарайтеся відстоювати особисті кордони та не переходити на особистості.

Тримайте під контролем вашу впертість, особливо при знайомстві з новими людьми. Займіться здоров'ям: погуляйте на свіжому повітрі, робіть зарядку і не сидіть вдома за комп'ютером або книгою.

У четвер і п'ятницю очікується приємний сюрприз на роботі та в особистому житті. Вихідні будуть спокійними.

Телець

Тиждень стане успішним у сфері роботи, кар'єри та фінансів. Кінець осені принесе кілька цікавих поїздок і пропозицій. Ділові зв'язки будуть корисними, а особисте життя вийде на новий етап.

У четвер і п'ятницю будьте обережні, ваша непримиренність до іншої точки зору може призвести до конфлікту. Не будьте категоричні, якщо питання не сильно принципове.

В кінці тижня зверніть увагу на сімейне дозвілля – пора внести щось нове в ваш відпочинок.

Близнюки

Перша половина тижня буде нудною і спокійною, але в другій половині це все компенсується активними діями у сфері роботи. Ймовірно, вам запропонують хороший підробіток або підвищення на посаді.

Ваша здатність розташовувати до себе незнайомих людей, артистизм і легкість характеру зіграють в цьому важливу роль.

На вихідних можлива сварка з близькими через вашу безвідповідальність. Визнайте помилку, якщо були неправі та постарайтеся все виправити.

Рак

Критика недоброзичливців не зможе збити вас зі шляху істинного, і ви все одно будете відчувати підйом. Ваша сумлінність, компетентність і вміння брати на себе відповідальність роблять вас цінним і надійним фахівцем.

В особистому житті цього тижня девізом стане стабільність почуттів. У самотніх раків можливе цікаве знайомство.

Суботу проведіть вдома, а в неділю вирушайте на природу, або навпаки.

Лев

Успіх буде супроводжувати по всіх фронтах: в кар'єрі, в особистому житті та фінансах. Ви зможете продемонструвати свої навички дипломата.

Старі проєкти почнуть приносити відчутний прибуток, а відносини з близькою людиною стануть міцнішими. На роботі вас помітять.

Можливо доведеться багато подорожувати. На вихідних відпочинок буде чудовим.

Діва

Друга половина листопада принесе приємні перспективи. З понеділка по середу можливий довгоочікуваний переїзд в інше місто або країну, а комусь зроблять пропозицію про нову роботу.

В кінці тижня зверніть увагу на запрошення в гості або на побачення. Не здумайте відмовлятися, навіть якщо йти не дуже хочеться.

Терези

Місяць принесе занепад сил і невдоволення оточуючими. Постарайтеся не висловлювати в різкій формі те, що вам не до душі. Не варто затівати конфлікти з начальством, почекайте кілька днів.

У четвер настрій почне змінюватися і все прийде в порядок. Можуть бути труднощі з грошима, постарайтеся економити.

Скорпіон

Тиждень стане комфортним, вийде і заробити добре, і відпочити з комфортом. Місяць наділить вас харизмою, чарівністю і діловитістю. Нестачі в шанувальниках або шанувальницях у Скорпіонів на цьому тижні точно не буде.

У другій половині тижня можуть виникнути складнощі - прокинуться старі вороги. На вихідних вірогідний сюрприз від малознайомої людини.

Стрілець

Постарайтеся не бути занадто доброю і чуйною людиною до всіх підряд - хтось спробує цим скористатися і буде над вами насміхатися. Вам варто запам'ятати, що не всі люди хороші.

У першій половині тижня у вас з'явиться можливість зміцнити особисті кордони, а в четвер і п'ятницю прийдуть несподівані гроші.

На вихідних хтось попросить вас про допомогу, але не погоджуйтеся, оскільки це маніпуляція.

Козоріг

Тиждень буде непростий: з понеділка навалиться багато проблем. Можливі конфлікти з начальством, непорозуміння з колегами або партнерами. У другій половині тижня стане зовсім непросто.

Постарайтеся не падати духом і порадуйте себе якимись приємними дрібницями. На вихідних ситуація покращиться і несподіване побачення значно поліпшить настрій після важких буднів.

Водолій

Друга половина листопада принесе нудьгу, рутину і невдоволення у ваше життя. Вам зараз не вистачає внутрішньої опори та підтримки з боку найближчих людей. Ситуація буде посилюватися труднощами на роботі.

Візьміть себе в руки та проведіть вихідні наодинці з самим собою. Це допоможе зібратися з думками та скласти ретельний план дій на майбутнє.

Риби

Перша половина тижня буде дуже насичена - гарний настрій, нові проєкти та любовна пригода. Від вашої апатії не залишиться і сліду, а енергія буде переповнювати.

Постарайтеся встигнути зробити все, що ви запланували раніше. Ближче до вихідних може погіршитися самопочуття. Прийміть профілактичні заходи, щоб не провести вихідні в ліжку.

Уникайте сильних фізичних і емоційних навантажень, не спілкуйтеся зі скигліями та не зловживайте алкоголем.