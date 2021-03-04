Кулінар поділився рецептом пишних сирників: обов'язково додайте цей інгредієнт!

Кулінар розповів і показав, як приготувати ідеальні сирники, щоб вони вийшли пишними, добре просмажилися і були нереально смачними, поживними і водночас легкими.

Обов'язковими складовими сирників повинні бути сир і яйця. Кулінар настійно рекомендує вибрати саме домашній сир. А ось добавка манної крупи дозволяє приготувати страву швидко, не боячись, що вони розваляться при смаженні.

"Найпростіше приготувати сирники c яблуком - це взагалі доступний варіант, причому цілорічний. Добавка родзинок в традиційні сирники покращує смак і зовнішній вигляд, ваніль взагалі незамінна для аромату, a для зменшення смаку і запаху яєчного жовтка додається цедра цитрусових", - пише Сергій.

Дуже важливий правильний вибір сиру: він має бути максимально щільний і "сухий", тоді в тісто не доведеться додавати занадто багато борошна. Адже саме від якості сиру залежить, чи будуть сирники м'якими і смачними, або ж схожими на оладки зі смаком тіста.

Інгредієнти для сирників c манкою

Сир - 400 г

Велике яблуко - 1 шт.

Яйце - 1-2 шт.

Манна крупа - 1-2 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Борошно, оливкова олія для смаження

Ванілін, цедра лимона і апельсина

Добавки для подачі - цукрова пудра, варення, фрукти, сметана.

Покрокове приготування сирників

Домашній сир буває грубозернистим або навіть з великих шматочків. У такому разі його треба дуже ретельно розім'яти виделкою, поки він не стане однорідним.

Натріть на тертці цедру лимона і апельсина - вони дуже добре усувають смак і запах яєчного жовтка. Якщо цього не зробити, сирники c манкою будуть мати смак омлету. Яблуко краще кисле або кисло-солодке, воно підкреслить смак страви.

У глибокій мисці змішайте сир і caxap - його треба небагато. Додайте ванілін - концентрований, ванільний caxap або кристалічний. Додайте яйця.

Якщо сир сухий, одного яйця достатньо. Але можна і два, вони скріплять сир при смаженні. Додайте цедру - 1 ст. л. буде достатньо.

Очистіть яблуко і дрібно наріжте. Якщо натерти його, буде багато соку - це не бажано. Ретельно перемішайте суміш, розминаючи ee виделкою. Додайте манку.

Сирне тісто має бути якомога м'якше. Далі викладіть його на стіл або дошку, обсипте борошном. Якщо манка не дуже грубого помолу та якісна, можна використовувати її. Це непринципово, борошно і "тонка" манка дадуть відмінний рум'янець.

Сформуйте з тіста "батон" діаметром 5-6 см. Потім розріжте його на частини. Кількість заготовок - щоб вони всі одночасно влізли на сковорідку. Ми робимо сирники c яблуком і манкою досить товстими, їх виходить 10-12 штук. Вирівняйте заготовки за формою, у вас повинні вийти товсті "шайби" і додатково обсипте їх борошном.

У сковорідці розігрійте 2-3 ст. л. оливкової олії. Це забезпечить дуже приємний аромат сирників, який не можна отримати при використанні соняшникової олії, a вершкове масло не завжди бажано.

Сковорідка повинна дуже добре нагрітися. Викладіть заготовки в розігріту олію. Смажте сирники із сиру на середньому вогні під кришкою, поки нижня сторона не підрум'яниться. Потім переверніть їх і смажте під кришкою далі. Вогонь трохи зменшіть, досмажте тісто, щоб воно пропеклося всередині. Крім того, треба щоб яблука стали трохи м'якими.

На тарілку викладіть сирники, додайте варення і сметану, посипте цукровою пудрою. Кулінар радить додати свіжі фрукти - ківі, банан, дольки мандарина.