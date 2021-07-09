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Липневий молодик в Раку: кому сильно пощастить, а кого чекають неприємності

Автор: Світлана Мащенко

Липневий молодик відбудеться 10-го числа і буде проходити в знаку Рака. Астролог розповіла, як таке з'єднання позначиться на житті кожного з нас. У чому особливість молодика, кому воно принесе везіння, а кому - невдачі? У яких сферах життя це допоможе просунутися, а в чому воно несе небезпеку? Про все це читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це з Lite поділилася астролог Аріна Артуровна.

Оскільки Рак, це жіночий знак, ваша інтуїція в цей час буде загострена, романтичні віяння і настрої посиляться, люди будуть більш чуттєвими і сентиментальними.

Астролог каже, що період буде хороший для тих, хто любить просити або скаржитися, так як ви будете почуті і зрозумілі.

Такі якості як вразливість і образливість будуть посилені, і до цього всього додадуться перепади настрою.

"Цей молодик сприятливий, щоб завершити домашні справи, доробити ремонти, налагодити відносини в сім'ї, з рідними або подумати над створенням своєї сім'ї. Сприятливий час для зачаття дитини. Будуть добре вирішуватися завдання будь-якої складності, прекрасний час для творчості і сентиментальності", - прогнозує Аріна Артуровна.

Липневий молодик сприятиме для:

  • справ по дому, зустрічей і спілкування з родичами,
  • зачаття дитини,
  • комерції, пов'язаної з продуктами, антикваріатом, землею, лазнями, басейнами, ресторанами, барами, морською тематикою,
  • творчості та використання інтуїтивних здібностей,
  • відпочинку, риболовлі, туризму,
  • придбання нерухомості, землі,
  • повернення боргу,
  • покупки побутової техніки, кухонного обладнання, господарських товарів і ремонту,
  • оздоровчих ванн з мінеральними солями, гідрованн, капсульного відновлення і т. д.,
  • лікування захворювань обміну речовин, гастриту, шлунково-кишкового тракту,
  • боротьби з земними шкідниками, поливання і підрізування рослин, стрижки газонів.

Цей період несе також небезпеку:

  • отруєння - краще уникати вживання алкоголю, бути обережніше з ліками, побутовою хімією,
  • набряків - пийте менше шкідливої рідини і утримуйтеся від солоної їжі,
  • від води - дотримуйтесь безпеку на воді.

Раніше астролог також розповіла про всі події липня, які впливатимуть на життя кожного з нас.

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