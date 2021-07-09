Липневий молодик в Раку: кому сильно пощастить, а кого чекають неприємності

Оскільки Рак, це жіночий знак, ваша інтуїція в цей час буде загострена, романтичні віяння і настрої посиляться, люди будуть більш чуттєвими і сентиментальними.

Астролог каже, що період буде хороший для тих, хто любить просити або скаржитися, так як ви будете почуті і зрозумілі.

Такі якості як вразливість і образливість будуть посилені, і до цього всього додадуться перепади настрою.

"Цей молодик сприятливий, щоб завершити домашні справи, доробити ремонти, налагодити відносини в сім'ї, з рідними або подумати над створенням своєї сім'ї. Сприятливий час для зачаття дитини. Будуть добре вирішуватися завдання будь-якої складності, прекрасний час для творчості і сентиментальності", - прогнозує Аріна Артуровна.

Липневий молодик сприятиме для:

справ по дому, зустрічей і спілкування з родичами,

зачаття дитини,

комерції, пов'язаної з продуктами, антикваріатом, землею, лазнями, басейнами, ресторанами, барами, морською тематикою,

творчості та використання інтуїтивних здібностей,

відпочинку, риболовлі, туризму,

придбання нерухомості, землі,

повернення боргу,

покупки побутової техніки, кухонного обладнання, господарських товарів і ремонту,

оздоровчих ванн з мінеральними солями, гідрованн, капсульного відновлення і т. д.,

лікування захворювань обміну речовин, гастриту, шлунково-кишкового тракту,

боротьби з земними шкідниками, поливання і підрізування рослин, стрижки газонів.

Цей період несе також небезпеку: