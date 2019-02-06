Ідеальні дні для шопінгу: астролог розповіла, коли краще відправиться по магазинах

Експерт озвучила періоди, коли краще відмовитися від покупок і пояснила, з чим це пов'язано

Професиональный астролог Наталья Анисимова рассказала, когда лучше делать крупные и мелкие покупки, а в какие дни стоит воздержатся от походов по магазинам. Соотвествующий пост с прогнозом до апреля 2019 года она опубликовала в Instagram.

По словам эксперта, на товарно-денежный оборот влияет Меркурий, вступающий в свои права с 10 февраля. Так, начиная с этого периода, стоит быть особо осторожными и внимательным всем тем, кто не может отказать себе в удовольствии приобрести какую-нибудь новинку.

Специалист отметила, что "приключения Меркурия" негативно будут влиять на покупки, память, работу и даже процесс мышления.

"Так как Меркурий отвечает за процесс мышления, то всякие трудности на небе у этой планеты отражаются на нашей способности соображать. А для того, чтобы выбрать качественный товар мы должны проанализировать характеристики товара, сравнить его с аналогами, оценить соответствие цены-качества, потребность в этом товаре. Меркурий в сильном положении и быстросоображающий именно сейчас с 6 и до обеда 10 февраля", - пояснила астролог.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Затем Меркурий попадает в знак Рыб, а это означает, что людям будет свойственно искаженное восприятие реальности. Затем планета соединяется с Нептуном, а это чревато тем, что "полностью отключает способность что-то конкретно увидеть и просчитать".

"Но это только начало, затем он уходит в ретроградное движение. И это создаёт ещё большую путаницу для принятия решений, в том числе касательно покупки. В этот период покупается то, что потом оказывается ненужным или хочется вернуть. Потом он снова возвращается к Нептуну и наш мозг будет находиться словно в тумане. Потом опять проход по знаку Рыб", - предостерегла Наталья.

Именно поэтому идеальное время для шоппинга начнется с 17 апреля. Тем, кто намерен приобрести технику, гаджеты или билеты лучше это сделать до обеда 10 февраля или уже с 17 апреля.

"На покупку предметов гардероба это будет отражаться в меньшей мере, но и там можно купить не тот размер, цвет, не заметить брак. Логистика в этот период будет работать нестабильно, посылки могут теряться и блуждать", - отметила Анисимова.

Напомним, что стали известны самые опасные дни февраля. В этот период лучше обуздать свои эмоции.

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