Ідеальні дні для шопінгу: астролог розповіла, коли краще відправиться по магазинах

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт озвучила періоди, коли краще відмовитися від покупок і пояснила, з чим це пов'язано

Професійний астролог Наталя Анісімова розповіла, коли краще робити великі і дрібні покупки, а в які дні варто утриматися від походів по магазинах. Відповідний пост з прогнозом до квітня 2019 року вона опублікувала в Instagram.

За словами експерта, на товарно-грошовий обіг впливає Меркурій, що вступає в свої права з 10 лютого. Так, починаючи з цього періоду, варто бути особливо обережними і уважними всім тим, хто не може відмовити собі в задоволенні придбати яку-небудь новинку.

Фахівець зазначила, що "пригоди Меркурія" негативно впливатимуть на покупки, пам'ять, роботу і навіть процес мислення.

"Так як Меркурій відповідає за процес мислення, то всякі труднощі на небі у цієї планети відбиваються на нашій здатності міркувати. А для того, щоб вибрати якісний товар ми повинні проаналізувати характеристики товару, порівняти його з аналогами, оцінити відповідність ціни-якості, потреба в цьому товарі. Меркурій в сильному положенні і швидко росте саме зараз з 6 і до обіду 10 лютого", - пояснила астролог.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Потім Меркурій потрапляє в знак Риб, а це означає, що людям властиво перекручене сприйняття реальності. Потім планета з'єднується з Нептуном, а це загрожує тим, що "повністю відключає здатність щось конкретно перевірити і прорахувати".

"Але це тільки початок, потім він йде у зворотний рух. І це створює ще більшу плутанину для прийняття рішень, у тому числі щодо покупки. У цей період купується те, що потім виявляється непотрібним чи хочеться повернути. Потім він знову повертається до Нептуну і наш мозок буде перебувати ніби у тумані. Потім знову прохід по знаку Риб", - застерегла Наталія.

Саме тому ідеальний час для шопінгу розпочнеться з 17 квітня. Тим, хто має намір придбати техніку, гаджети або квитки краще це зробити до обіду 10 лютого або вже з 17 квітня.

"На придбання предметів гардероба це буде відображатися в меншій мірі, але і там можна купити не той розмір, колір, не помітити брак. Логістика в цей період буде працювати нестабільно, посилки можуть губитися і блукати", - зазначила Анісімова.

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