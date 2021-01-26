"Холостячка" Мішина в одному рушнику станцювала для Еллерта гарячий танець (відео)

Ксенія Мішина і її коханий відпочивають в Одесі (колаж РБК-Україна)

Українська актриса Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт після закінчення проекту "Холостячка" насолоджуються товариством один одного і романтичними відносинами. Так, днями парочка вирушила до Одеси, звідки повідомляє шанувальникам про свої переміщення. Ксенія намагається спокушати Олександра і з задоволенням танцює для нього гарячі танці.

Так, наприклад, вона виконала для коханого танець в одному рушнику на тлі готельного балкона, а Олександр опублікував ролик у Instagram.

Ксенія Мішина станцювала для Олександра Еллерта інтимний танець

В кінці відео Олександр говорить коханій: "Дякую".

Варто відзначити, що пара заселилася в популярний готель Одеси, вид з якого виходить на Чорне море. Парочка вирушила до Одеси, прихопивши з собою сина Ксенії - Платона.

На наступних Stories Олександра хлопчик іноді з'являється в компанії мами.

"Вже тоді я собі пообіцяла, що покажу синові нашу країну. Обов'язково дам йому можливість любити її з розмахом! За її красу, гостинність, за багатство природи! І я собі не зраджую! Днями мій син закохався і в Одесу", - написала у себе в Instagram Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина з сином Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Як ми раніше писали, колишній учасник популярного шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який так відчайдушно боровся за серце Ксенії Мішиної, не став довго сумувати. Так, він опублікував фотографію зі своєю новою коханою на ім'я Аліна.