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Недовго журився: півфіналіст "Холостячки" показав свою дівчину

Київ, Четвер 21 січня 2021 13:55
Недовго журився: півфіналіст "Холостячки" показав свою дівчину
Андрій Рибак показав фото коханої (фото: instagram.com.rybak sydney)
Автор: Людмила Жукова

Колишній учасник популярного шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який так відчайдушно боровся за серце Ксенії Мішиної, не став довго сумувати. Так, він опублікував фотографію зі своєю новою коханою на ім'я Аліна.

Знімок красуні він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, ще на проекті Андрій говорив про дівчину в реальному житті й, судячи з усього, зазнавши невдачі з Мішиною в шоу, він вирішив повернутися до неї.

"Чому у вас так мало спільних фото?" - часто бачу це питання! Дійсно, небагато! Але навіщо мені фото, якщо я вічно можу дивитися на неї вживу?" - підписав знімок Андрій.

Недовго журився: півфіналіст &quot;Холостячки&quot; показав свою дівчинуАндрій Рибак показав на фото свою дівчину (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Своє повідомлення під знімком залишила і сама Аліна Смирнова. Дівчина публічно зізналася в любові Андрію. Вона написала йому, що кохає.

В коментарях люди по-різному відреагували на фото дівчини. Деякі зазначили, що вона дуже красива, іншим вона зовсім не сподобалася.

  • Боже, скільки гидот полилося в коменти, красива дівчина, гарна пара. Зібралися тут всі такі ідеальні і обс*рають людину...як це по нашому.
  • Чого було ходити на "Холостячку", коли така файна пані під боком була.
  • Дуже красиві.

Як ми раніше повідомляли, півфіналіст "Холостячки" розкрив подробиці відносин Еллерта з Мішиною.

Нагадаємо, що раніше Андрій Рибак висловився про чутки щодо своєї орієнтації.

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