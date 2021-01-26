"Холостячка" Мишина в одном полотенце станцевала для Эллерта горячий танец (видео)

Ксения Мишина и ее возлюбленный отдыхают в Одессе (коллаж РБК-Украина)

Украинская актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт после окончания проекта "Холостячка" наслаждаются обществом друг и друга и романтическими отношениями. Так, парочка на днях отправилась в Одессу, откуда сообщает поклонникам о своих перемещениях. Ксения старается соблазнять Александра и с удовольствием танцует для него горячие танцы.

Так, например, она исполнила для любимого танец в одном полотенце на фоне гостиничного балкона, а Александр опубликовал ролик в Instagram.

Ксения Мишина станцевала для Александра Эллерта интимный танец

В конце видео Александр говорит любимой: "Спасибо".

Стоит отметить, что пара заселилась в популярный отель Одессы, вид из которого выходит на Черное море. Парочка отправилась в Одессу, прихватив с собой сына Ксении - Платона.

На следующих Stories Александра мальчик иногда появляется в компании мамы.

"Уже тогда я себе пообещала, что покажу сыну нашу страну. Обязательно дам ему возможность любить ее с размахом! За ее красоту, гостеприимность, за богатство природы! И я себе не изменяю! На днях мой сын влюбился и в Одессу", - написала у себя в Instagram Ксения Мишина.

Ксения Мишина с сыном Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Как мы ранее писали, бывший участник популярного шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который так отчаянно боролся за сердце Ксении Мишиной, не стал долго горевать. Так, он опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной по имени Алина.