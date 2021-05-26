Грози і штормовий вітер: які області зачепить неприємною погодою

На сході опади не прогнозуються, можливий сильний вітер з поривами. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень повітря прогріється до +24 + 26 градусів.

У південній частині без опадів, очікується сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря складе + 12 +14 градусів, вдень в Одесі до +24 градусів, в Миколаєві та Херсоні прогріється до +26 + 27 градусів. У Криму сухо, невелика хмарність, вночі + 12 +14 градусів, вдень +22 + 24 градуси.

На півночі країни синоптики прогнозують грозу, дощі очікуються вдень і вночі. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12 +14 градусів, вдень очікується від +22 до +24 градусів.

У західній частині дощами зачепить Івано-Франківськ та Чернівці, вночі по всьому регіону можливий невеликий дощ, грози - у Вінниці та Житомирі. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі + 11 +13 градусів, вдень від +19 до + 23 градусів.

У центрі опади не прогнозуються, можливий сильний вітер. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

У Києві 26 травня синоптики прогнозують грозу вдень, вночі буде сухо. Температура повітря в столиці в нічний час складе +12 +14 градусів, вдень від +20 до +22 градусів. Вітер південно-західний, поривчастий.

Карта погоди в Україні на середу, 25 травня