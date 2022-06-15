Говоріть ці фрази чоловікові щодня і побачите, як зміняться ваші стосунки
Побутує думка, що жінки люблять вухами, а чоловіків балувати компліментами, чи бодай, добрими словами не обов'язково. Але це зовсім не так! Психологи назвали три фрази, які треба говорити партнерам щодня, аби ваші стосунки були міцними і гармонійними.
Читайте про це в нашому матеріалі Lite нижче.
На жаль, багато жінок приділяють увагу тільки зовнішності, забуваючи про потрібні слова, які підтримають вашого чоловіка і зроблять з нього героя.
"Ти дуже гарний"
Чоловіки часто заздрять жінкам, тому що нам дістаються всі компліменти. Особливо коли мова заходить про зовнішність. Головне - говоріть це щиро і підбирайте відповідну мить. Наприклад, коли він поголився, чи купив обновку і її приміряє.
"Спасибі" і "будь ласка"
Жінка може надихнути свого чоловіка на багато що. А вдячність - найкраща форма натхнення. Якщо ви будете дякувати і просити його, а не наказувати й ігнорувати його старання і досягнення, він буде старатися ще більше, якщо побачить, що жінка вдячна йому за кожен вчинок і подарунок.
"Допоможи мені, будь ласка" - чарівна фраза, яка здатна багато на що! Він не встоїть перед тим, щоб стати героєм для вас.
"Я тебе кохаю"
Це хочуть чути всі - як жінки, так і чоловіки. Немає нічого важливішого, ніж відчувати себе коханим і бажаним.
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