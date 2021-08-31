Знаменитий астролог назвав головних щасливчиків осені 2021 серед знаків Зодіаку
Гороскоп 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яких накриє небувалим везінням вже цієї осені. Рейтинг зодіакальних щасливчиків склав відомий український астролог Влад Росс.
Про це повідомляє Уніан.
Водолій - перше місце
Астролог вважає, що у Водолія чудові шанси піднятися вгору по кар'єрних сходах. Вам буде цікаво в багатьох життєвих сферах, а особливо в нових починаннях, бізнесі, кар'єрі. В цілому осінь стане для Водолія часом шику, блиску і краси.
Терези - друге місце
Знак Зодіаку чекають неймовірні любовні пригоди цієї осені. Вам буде щастити у всьому, а особливо в коханні, особистих відносинах, зачатті дітей. Вдалими стануть для вас творчі проекти та подорожі.
Близнюки - третє місце
Астролог вважає, що у Близнюків відмінний шанс стати головними мандрівниками сезону. У вас все складеться чудово при отриманні освіти, а також в далеких поїздках і подорожах. Сприятлива в цей період еміграція. Восени може змінитися коло ваших інтересів і світогляд, але це піде вам тільки на користь.
Раніше астрологи також розповіли, які круті зміни подарують перші дні осені трьом знакам Зодіаку.