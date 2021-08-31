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Знаменитий астролог назвав головних щасливчиків осені 2021 серед знаків Зодіаку

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Вівторок 31 серпня 2021 06:00
Знаменитий астролог назвав головних щасливчиків осені 2021 серед знаків Зодіаку Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яких накриє небувалим везінням вже цієї осені. Рейтинг зодіакальних щасливчиків склав відомий український астролог Влад Росс.

Про це повідомляє Уніан.

Водолій - перше місце

Астролог вважає, що у Водолія чудові шанси піднятися вгору по кар'єрних сходах. Вам буде цікаво в багатьох життєвих сферах, а особливо в нових починаннях, бізнесі, кар'єрі. В цілому осінь стане для Водолія часом шику, блиску і краси.

Терези - друге місце

Знак Зодіаку чекають неймовірні любовні пригоди цієї осені. Вам буде щастити у всьому, а особливо в коханні, особистих відносинах, зачатті дітей. Вдалими стануть для вас творчі проекти та подорожі.

Близнюки - третє місце

Астролог вважає, що у Близнюків відмінний шанс стати головними мандрівниками сезону. У вас все складеться чудово при отриманні освіти, а також в далеких поїздках і подорожах. Сприятлива в цей період еміграція. Восени може змінитися коло ваших інтересів і світогляд, але це піде вам тільки на користь.

Раніше астрологи також розповіли, які круті зміни подарують перші дні осені трьом знакам Зодіаку.

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