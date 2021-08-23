Гороскоп на вересень 2021 для Левів: будьте обережні з грошима і розслабтеся в особистому житті

Знак зодіаку Лев у вересні 2021 повністю буде поглинений фінансами, витратами\приходами та способами видобутку власних заробітків. Все-таки краще відкласти всі великі покупки, інвестиції та починання на інший, більш сприятливий період, оскільки до початку третьої декади місяці велика ймовірність бездумно розтратити всі кошти або попастися на виверти шахраїв.

Перша половина місяця не тільки не принесе серйозних доходів, але навіть, навпаки, може спричинити збитки, якщо не проявити обережність в угодах і бізнесі. Вигідною може стати тема нерухомості: тут можливо вдало придбати нерухомість, вигідна оренда, можна зняти красиву віллу з басейном.

Операції з нерухомістю будуть вельми вдалими та прибутковими, але все одно варто зберігати обережність і пильність, всі документи ретельно перевіряти ще раз. Третя декада вересня сприятлива для будь-яких дрібних покупок, облаштування житла і пошуку вигідної оренди.

Сприятливо будуть проходити, короткі, далекі поїздки, відрядження, навчання, курси. Якщо буде потрібна фінансова допомога - звертайтеся до своїх родичів або партнера по шлюбу.

У плані інвестицій і стартапів ви погано бачите перспективу, літаєте в ілюзіях і не повністю володієте інформацією, не можете прорахувати всі об'єктивні обставини та тому будь-які інвестиції виявляться невигідними. Утримайтеся від кредитування, взяття в борг великих сум, та й самі не позичайте нікому, інакше повернути гроші буде непросто.

Особисте життя на роботі може набирати обертів – можливий службовий роман, з начальником або вище за статусом людиною. Можливе просування в роботі, успіх в бізнесі та підвищення доходів.