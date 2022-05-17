Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: що обіцяють зірки на 17 травня

Овен

Двічі добре подумайте про те, з ким ви зв'язуєтеся. Повірте, далеко не всі дійсно заздрять вашому успіху.

Телець

Сьогодні протягом дня ви зможете трохи розслабитися. Постарайтеся не ставитися до всього так серйозно.

Близнюки

Навіть якщо ви сьогодні добре спланували весь день, постарайтеся не братися за всі справи відразу.

Рак

У першій половині дня все буде відбуватися повільно, але вже в другій все почне вирішуватися само собою.

Лев

Не чекайте сьогодні слів схвалення. Краще попросіть розумну ціну за ваші зобов'язання.

Діва

Навіть якщо ви сьогодні переповнені енергією, вам не варто використовувати свою силу безцільно.

Терези

Особисте життя сьогодні може змінитися. Зробіть те, що вже давно відкладалося.

Скорпіон

У найскладніші часи зазвичай з'ясовується, на кого можна розраховувати. На щастя, ви готові всіх вислухати.

Стрілець

Слід очікувати сьогодні невеликої турбулентності. Але вони не вплинуть на вашу впевненість.

Козоріг

Робіть те, що ви збиралися сьогодні зробити. Просто не дозволяйте іншим відволікати вас.

Водолій

Вас зустрічають не тільки з поваги. За діями інших стоять також і очікування.

Риби

Довгі обговорення тільки гальмують вас. У вас немає вибору, тільки лише прийняти рішення для себе.