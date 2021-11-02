Гороскоп кохання на листопад: кому зі знаків Зодіаку пощастить в почуттях

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що останній місяць осені стане напруженим і багатим на різні події. Можливі яскраві події у сфері особистих відносин і складності в спілкуванні з іншими людьми.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні на початку листопада. Про це інформує видання SlovoFraza.

Овен

Одиноким представникам цього знака потрібно проявити активність і частіше знайомитися. Але варто перевіряти сумісність до того, як кидатися у вир нових відносин. А ось Овнам, які перебувають у відносини, пора подумати над загальним майбутнім.

Телець

Будьте серйозні у сфері любові й ваші відносини перетворяться в казку. Добре подумайте про те, чи влаштовує вас ваш нинішній партнер. З 1 по 7 листопада остерігайтеся енергетичних вампірів.

Близнюки

Не покладайтеся в питаннях любові на інтуїцію, тільки на здоровий глузд. При необхідності – звертайтеся за підтримкою до близьких людей. Одиноким Близнюкам краще найближчими днями сконцентруватися на роботі.

Рак

Зменшіть обороти в роботі на цьому тижні та сфокусуйтеся на любові, відпочинку і приємних моментах. Остерігайтеся спілкування зі злопам'ятними особистостями та не розповідайте про свої плани стороннім.

Лев

Поставтеся до своєї половинки з тактом і повагою на цьому тижні. Інакше ризикуєте нажити ворогів і зруйнувати відносини. В кінці тижня влаштуйте собі романтичне побачення - вдома або вирушайте на прогулянку.

Діва

Настають зміни - відносини вийдуть на новий рівень або нове перспективне знайомство. Можуть нагрянути нові почуття або з'являться нові перспективи. Остерігайтеся заздрісників.

Терези

Не бійтеся невеликих любовних конфліктів в найближчий тиждень. Остерігайтеся тільки недовіри та брехні. Виділіть час на спільні заняття - шопінг, побачення. Найважливішими стануть будинок, сім'я і гармонія у відносинах.

Скорпіон

Найближчими днями у вас вийде налаштувати відносини на нову хвилю - починайте будувати майбутнє. У вас є всі шанси познайомитися або сходити на побачення. Для серйозних відносин - включіть розсудливість. Ідеальний період для зізнань і романтики.

Стрілець

Можливі сварки та конфлікти у відносинах. З 5 листопада ситуація почне стабілізуватися. Виділіть час на спільне планування майбутнього, вас чекає великий успіх в амурних справах.

Козоріг

Притримайте свій темперамент, не дійте занадто відкрито та активно. Якщо ви дієте і так занадто обережно - то додайте активності. Перестаньте смітити з близькою людиною і в стосунках знову запанує гармонія.

Водолій

Накопичить позитивну енергію і подумайте над зміною обстановки. Вам потрібно більше спілкуватися і ходити в гості. Успіх чекає тих Водоліїв, які захочуть перевести відносини на новий рівень.

Риб

Початок листопада - відмінний час для любовних подвигів. Ходіть на побачення, відновлюйте відносини з колишніми, зміцнюйте зв'язок з партнером – у всьому досягнете успіху. Для флірту період теж вдалий - будете користуватися успіхом.