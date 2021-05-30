Гороскоп на червень для Терезів: у чому вас чекає удача, а де потрібно бути обережним

"У червні ви можете отримати важливу інформацію пов'язану з рішеннями суду, родичами, шлюбом, роботою або здоров'ям батьків. У цьому місяці ви зможете заслужити авторитет серед підлеглих і повагу з боку начальства. Також є можливість отримати нову посаду і просунутися по кар'єрних сходах. У цьому Вам допоможуть зв'язки і впливові знайомства", - прогнозує Аріна

Тим же, хто тимчасово залишився без роботи і зайнятий пошуком підходящої вакансії, з'являться нові пропозиції. Можливо, ваш чоловік або партнер отримає підвищення зарплати або великий дохід.

Поїздки і подорожі найкраще здійснювати в місця, де ви вже були, так як можуть бути непередбачені ситуації. Це не найкращий час, щоб приймати пропозицію укласти союз шлюбний або партнерський, а також реєструвати відносини. Найкраще ці справи відкласти на липень.

"Але в будь-якому випадку, у вас буде можливість підвищити свій статус, просунути свій бренд або піднятися по кар'єрі. Турбуватися про матеріальне благополуччя сім'ї в лютому не доведеться - сім'я буде добре забезпечена. Можлива матеріальна допомога від родичів або спадок", - додала фахівець.