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Гороскоп від Глоби: ці знаки зодіаку чекають кардинальні зміни вже відсьогодні

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Понеділок 11 жовтня 2021 05:30
Гороскоп від Глоби: ці знаки зодіаку чекають кардинальні зміни вже відсьогодні Гороскоп від Глоби з 11 по 17 жовтня (колаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

З'явився гороскоп на тиждень з 11 по 17 жовтня 2021 року для всіх знаків Зодіаку від Тамари Глоби. За словами астролога, найближчі сім днів принесуть як удачу, так і деякі проблеми.

Глоба розповідає, кого вже з сьогоднішнього дня очікують зміни в кар'єрі, фінансовому благополуччі, любові і не тільки, пише FTimes.

Телець

Життя Тельців на цьому тижні дуже сильно зміниться. Причому зміни будуть сприятливими. Головне, радить астролог, обходьте стороною дивних і зарозумілих людей.

В цей час можна і потрібно міняти обстановку. Відправляйтеся в дорогу, робіть перестановку або навіть ремонт.

Рак

У більшості сфер життя раків чекають кардинальні зміни. Однак в якийсь момент ви сильно втомитеся, тому постарайтеся відпочити і перезавантажитися.

Наприкінці тижня вас чекають багато приємних несподіванок і змін в любовній сфері. Дехто може навіть зустріти свою другу половинку в найближчі сім днів.

Водолій

Водоліям цього тижня вдасться познайомитися з цікавими і потрібними людьми, які залишаться в їхньому житті надовго. Для представників цього знака Зодіаку це тиждень спілкування, романтики, любові.

А ось на роботі всі свої завдання намагайтеся виконувати самостійно, не залучайте нікого, щоб отримати впевнені і правильні результати.

Раніше Павло Глоба передрік проблеми цим знакам Зодіаку у 2022 році.

Також пропонуємо вам свіжий гороскоп Таро, який розповідає, кому цей тиждень благоволить удачу, а кого підстерігає небезпека.

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