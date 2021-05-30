Гороскоп для Діви на червень 2021: що вас чекає в коханні, кар'єрі і фінансах

"Соціальний, кар'єрний та будь-який інший статус відіграватиме велику роль у вашому житті. Або ви задумаєтеся про його зміну: наприклад, самотні вирішаться укласти союз, а ті, які в шлюбі - навпаки підуть у вільне плавання. Також зміни чекають в сім'ї або на роботі", - розповідає Аріна.

За словами астролога, слід очікувати серйозних розмов з начальником або статусними або впливовими людьми. Червень - не найкращий час, щоб подавати документи, наприклад, на візу, резидентство або в інші установи. Але якщо це вже повторна маніпуляція, то тут вас може очікувати успіх.

В особистому житті вас може чекати сплеск сильних почуттів. Спільне відвідування всіляких розважальних заходів додасть фарб у ваше життя.

У червні на всі фінансові питання варто дивитися дуже практично, ви зможете прорахувати вигоду і розпорядитися кредитними та інвестиційними грошима. Варто звернути увагу на творчі проекти, а також проекти, пов'язані з освітою, зарубіжним партнерством, наукою або спортом.

"Плануйте, розробляйте ідеї щодо розширення бізнесу, але впроваджувати їх варто в липні. Зовнішня торгівля, різні далекі поїздки сприятимуть хорошим доходам і зв'язкам, можливостям. Родичі в червні можуть надати фінансову підтримку, але можуть бути сварки з матір'ю або родичами по її лінії", - додала експерт.

До здоров'я потрібно бути дуже уважним. В цей час також потрібно бути гранично обережним на дорозі, за кермом. Щоб заспокоїтися і зняти напругу, Дівам варто зайнятися творчістю або спортом на природі.